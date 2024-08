TRPAO U SE, NA SE I PODA SE I po Hegelu i po Verici Barac, Đilas je za ovo društvo isto - TRAGEDIJA I FARSA!

Dragan Đilas je kao političar prvi put, tada na vlasti, bio tragedija. Danas je, kao opozicionar, farsa.

Takav je zakon prirode, kaže Hegel.

Jer, samo jednom se živi. I politički.

Hoće se reći da svaki čovek koji se odvaži na bavljenje politikom ima samo jednu priliku da učini nešto za zajednicu, ili za sebe, i da će mu shodno tome biti određeno mesto u istoriji - u odeljku gde su zaslužni za napredak društva, ili tamo gde trunu muljatori što su se obogatili lažući nas da je to za naše dobro.

Popravnog nema. Ne možeš u jednom mandatu da trpaš u svoje džepove kao hrčak, a posle, u drugom, da se vratiš da nas sve usrećiš.

Ne samo Hegel, dosta je je o tome pisala i Verica Barać.

ZVEZDA IZVEŠTAJA O KORUPCIJI

I vrapci na grani u Srbiji znaju za izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije iz 2012. kojim je ona predsedavala. Od ukupno 45 strana izveštaja o Draganu Đilasu se piše na sedam!

- Dragan Đilas, gradonačelnik Beograda i potpredsednik Tadićevih Demokrata, preko svojih agencija kontroliše najveći deo zakupa medijskog prostora - zaključio je Savet.

Dragan Đilas je tada imao vlasnički udeo u Multkom Group, najvećoj agenciji za oglašavanje, a Verica Barać je pisala:

- Agencije od medija otkupljuju oglasni prostor koji kasnije prodaju pojedinačnim klijentima i u toj transakciji zarađuju novac, ali istovremeno i vrše uticaj i kontrolu nad ukupnim medijskim finansiranjem. Ovo zamršeno klupko novca i uticaja svedoči o visokom stepenu korupcije u komercijalnim i javnim medijima i o visokom stepenu političkog paralelizma, odnosno preslikavanju političkog i finansijskog uticaja centara moći na medije. U tako frontalnom napadu, jedan po jedan popuštaju finansijski iscrpljeni mediji – komentarisla je Verica Barać.

Mnogo šta je u tom izveštaju nabrojano, detaljno su raspleteni neki poslovi privatnih Đilasovih firmi sa službama i firmama Grada Beograda čiji je on bio gradonačelnik…

Čemu ovo podsećanje?

Pa zato što je Dragan Đilas zaboravio da je imao priliku da kao političar uradi nešto za građane Srbije, a da ju je on iskoristio da trpa u se, na se, i poda se.

Ovih se dana ponovo glasa, tražeći od istih tih građana Srbije ko zna koju šansu po redu, ali to što on govori, što obećava, čime preti… vređa inteligenciju svih nas koji znamo i koji pamtimo ko je, kakav je i šta je bio Dragan Đilas kad je jednom imao vlast.

I TAČKA NA "I" OD ISTINE KOD NJEGA JE LAŽ

Kad obećava da će "istinom" pobediti Vučića, mi znamo da je i tačka na "i" u njegovoj istini sačinjena od laži.

Kad najavljuje da će, kad dođe na vlast, narediti da "neopravdano stečena bogatstva" budu vraćena, nama, što ga slušamo, gore uši od stida zbog njega što ne zna za sram, jer njegovo je bogatstvo neopravdano, a način na koji je stečeno dokumentovan… i nikom ništa.

Kad vređa medije koji ga ne podržavaju bezrezervno, i kad se žali na izmišljenu medijsku blokadu opozicije, on demonstrira potpunu amneziju – jer on u svoje vreme bio tajkun, vlasnik – mimo zakona! - lista "Pres", a sada za sobom ima čitavu medijsku imperiju Dragana Šolaka: dve televizije, dve dnevne i jedne nedeljne novine, četiri portala. I zaboravlja zaključak Verice Barać da je baš on Dragan Đilas, svojom pohlepom finansijski iscrpljivao i na kraju sahranio medije u Srbiji!

I zato, dosta više farse zvane "povratak Dragana Đilasa u politiku"!

Skinite ga sa scene, i dovedite drugog glumca.

Sa Đilasom u glavnoj ulozi nema nikakvog iznenađenja.

I ako se nekim čudom vrati na vlast – lagaće i krašće.