"Mi moramo da manifestujemo našu neutralnost" Stručnjaci analiziraju posetu Makrona Srbiji: On shvata kakva je budućnost Evrope

Predsednik Francuske Emanuel Makron dolazi u zvaničnu posetu Srbiji 29. i 30. avgusta. Poseta je najavljena i u Francuskoj, a Vučić i Makron će razgovarati i o ekonomiji, zdravstvu, energetici, kulturi i veštačkoj inteligenciji.

Kakva je njena pozicija trenutno u vojnom i ekonomskom smislu, kako dejstvuje njihov predsednik unutar EU, analizirali su gosti Kurir televizije.

foto: ELIOT BLONDET-POOL / Sipa Press / Profimedia

Gosti "Usijanja" koji su diskutovali o ovoj temi bili su dr Rajko Petrović politikolog, Perko Matović predsednik Centra za nacionalnu politiku i Dragoljub Kojčić politički analitičar.

Kojčić je spomenuo francusku vojnu ekonomiju, kao i to šta za Srbiju znači nabavka rafala:

- Očigledno da svoju političku i vojnu neutralnost moramo da manifestujemo na neki način. Doduše, francuska vojna industrija, posle SAD, je superiorna, čak i u odnosu na Veliku Britaniju. Oni imaju specijalne letelice, avioni koji vertikalno uzleću, zaista visoka tehnologija. Međutim, naši interesi su, a posebno kada imamo u vidu naše rivale na ovom prostoru, Hrvatsku, koja je te rafale nabavila, doduše polovne, a mi idemo na bolju varijantu. Kada su u pitanju nuklearne centrale, imamo dve superiorne tehnologije kada su one u pitanju, a to su Rusija i Francuska. Apsolutno su međusobno konkurentne. Makron je realističan političar, on razume magistralne tedencije u svetu, a do skoro su bile globalističke, i u ekonomiji, kulturi... Makron shvata da će ustvari morati da se čuva identitet, dolazi novo vreme, a on je rasni političar, koji shvata šta se valja iza brega, i u toj igri šta je danas važeće, odnosno shvata budućnost francuske, ali i Evrope.

Matović je analizirao šta je najznačajnije što se tiče posete Makrona:

04:45 Mi moramo da manifestujemo našu netrulnost Stručnjaci analiziraju posetu Makrona Srbiji: On shvata kakva je budućnost Evrope

- Smatram da je najznačajnije, s obzirom na to da Francuska vodi politiku suverenizacije Evrope onoliko koliko može, i pošto jeste činjenica da mi moramo da politički realizujemo i valorizujemo našu neutralnost. Dakle, mislim da je neophodnost srpske neutralnosti u tome da je potvrde SAD i Francuska. To je cela suština naše neutralnosti. Ukoliko našu neutralnost budu garantovale SAD i Francuska, mi u spoljnoj politici nemamo nikakav dalji problem. To je ono što je uradio Azerbejdžan u svom regionu, to je ono što je Finska svojevremeno uradila u svom regionu. Na taj način rasterećujete svoj region i svoj politički prostor svih tereta stranog mešanja, tako što ćemo obaviti ovu kupovinu i izraziti svoju političku i bezbednosnu želju da ona bude potvrđena od strane SAD i francuske. Ima puno stvari koje bi trebalo da se uračunaju u to, odnosno trenutna situacija na Kosovu, situacija u Republici Srpskoj, ali nam ne treba konačno rešenje za to, već samo smirivanje strasti, jer upravo tu neutralnost potvrđujemo i tražimo.

Petrović se za kraj osvrnuo na situaciju na Kosovu i na poteze Kurtija:

- Kurti je prešao crvene linije, on je smatra da to što je deo zapadne strategije, da mu to daje za pravo da ima samostalne taktičke manevre, to je tolerisano do nekih granica, one takse od 100 ili 200 odsto na našu robu. Meni se čini, ne bih ništa da prejudiciram, da neko na zapadu i te kako ima svest o tome da je Ibar predodređena da bude neka vrsta granice uopšte Srba i Albanaca i da ona ne sme biti tako lako prelažena.

