VRELA POLITIČKA JESEN PRED NAMA! Od posete Makrona, preko promena u administraciji EU, do usijanja na KiM

Srbiju čeka još jedna politički vrela jesen, čiji početak bi mogao da najavi dolazak predsednika Francuske Emanuela Makrona 29. avgusta u Beograd. Nova evropska administracija praktično će tek na jesen startovati.

S obzirom na to da je najavljeno da će proširenje EU biti jedan od prioriteta, očekuje se da se u narednim mesecima pokaže kakav tempo je Brisel sebi zadao da se na tom polju pređe s reči na dela.

S druge strane, problem ostaje Priština. Njene jednostrane akcije učinile su da se u poslednji kvartal godine ulazi s još većim tenzijama i neizvesnošću o tome da li će međunarodna zajednica nemo posmatrati Aljbina Kurtija kako, otvarajući most na Ibru, izaziva najopasniju krizu u regionu.

Lični odnos

Bivši ambasador Milovan Božinović ocenjuje za Kurir da je Makron figura koja bi mogla da oblikuje procese koji su i za Srbiju izuzetno važni.

- U situaciji kada nam je izbor sužen, oslanjanje na Makrona, a ne na EU, koja je u krizi, može da bude dobra orijentacija i motiv da komponujemo svoju spoljnu politiku. Lični odnos koji je uspostavljen između Makrona i Vučića, a koji je u politici uvek dobar, mogao bi biti polazište kog se treba držati. Ipak je odnos dvojice predsednika takav da jedan drugog mogu u pola noći pozvati, a to u politici nikako nije beznačajno. Svetska situacija je prilično mračna i takav lični odnos je nešto - naglašava Božinović.

Ocenjujući situaciju na Kosovu, on kaže da tek treba videti da li će EU imati čvrst stav prema ovom što se sad na Kosovu događa u vezi sa otvaranjem mosta.

- Postupanje Kurtijeve vlasti je skroz u znaku njihove predizborne kampanje, ali to ne opravdava takvo ponašanje. On je sad ušao u konfrontaciju i sa svojim, malo je reći, saveznicima, jer su ga oni i izmislili. Mnogo toga će se pokazati u odnosu na to kako se Brisel postavi. Ima znakova optimizma, jer su mu svi rekli da to ne radi, a to znači da nas EU želi uključene kao partnera u dijalogu. Oni neće da nas otpišu, što je očigledna Kurtijeva namera. Kada je reč o novoj administraciji EU, moć koju simbolizuje Ursula fon der Lajen biće ograničena i manja u odnosu na njen prethodni mandat. Promenjen odnos snaga unutar Evropskog parlamenta ukazuje da proširenje ni u jednom delu te institucije nije prioritet - smatra naš sagovornik.

Veštačke krize

Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu objašnjava za Kurir zašto je pred Srbijom geopolitički složena jesen.

- Geopolitičko usložnjavanje odnosa tokom jeseni će se dodatno produbiti na graničnim mestima Istoka i Zapada - Rusija-Ukrajina, Izrael-Iran s proksijima, Kina-Amerika. U takvim okolnostima Aljbin Kurti svojim jednostranim potezima nastoji da Srbiju uvuče u napetosti i tenzije sa Zapadom. Novokreirana kriza o pitanju mosta na Ibru je oprobana Kurtijeva taktika za kreiranje veštačkih kriza. Dva su ključna cilja: prvi je ugrožavanje Srba, a drugi narušavanje odnosa između Srbije i Zapada, i tako je uvek u poslednje tri godine. Najavljena poseta francuskog predsednika Makrona šalje jasan signal po pitanju međunarodne afirmacije predsednika Vučića i Srbije. Francuska je jedna od malobrojnih država s kojima Srbija ima potpisano strateško partnerstvo. Očekujem da će teme razgovora biti nabavka borbenih aviona "rafal", razgovori o energetskoj bezbednosti i jačanje ekonomskih odnosa - kaže Obradović.

On naglašava da sama činjenica da Srbija kupuje francuske borbene avione predstavlja jasan signal svim zapadnim državama gde Srbija vidi svoju budućnost. Kako objašnjava Obradović, imamo novu-staru EU komisiju, čiji je prioritet proširenje EU. i to je veoma važno za Srbiju kao kandidata.

Litijum spaja Srbiju i EU Imamo sve preduslove Darko Obradović naglašava da je litijum jedna od tačaka koja spaja Srbiju i Evropu na zdravim osnovama. - Protesti koji su posledica širenja dezinformacija polako će gubiti na zamahu, jer će sve više biti dijaloga između zabrinutih građana i stručne javnosti. Dezinformacije koje izazivaju strah kod građana pre ili kasnije će biti demontirane, a Francuska je dobar primer kako je putem komisije za javnu debatu stala na put neproverenim scenarijima. Srbiji treba više adaptibilnosti u spoljnoj politici. Imamo sve preduslove za snažnije evropske integracije. Američki izbori mogu biti novi početak afirmacije Srbije na Zapadu - smatra Obradović.