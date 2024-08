SRBIJA - EPICENTAR REGIONALNOG I ŠIREG ZNAČAJA: Stručnjaci analiziraju posete evropskih i svetskih lidera našoj zemlji!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je iz godine u godinu sve manje siromašnih ljudi. On je naglasio da što više povećamo minimalac smanjujemo siromaštvo i samim tim pokazujemo veću brigu o radnicima. Najavio je da će se do srede pojaviti lista proizvoda sa najboljim cenama za najvažnije proizvode. Cene će biti niže od akcijskih u trgovinskim lancima, a sve to u cilju pružanja dodatne pomoći radicima.

foto: Dado Đilas

Predložio je Vladi Srbije da minimalna zarada bude veća od 53.000 dinara, a da penzije budu veće za 11 procenata. Kako je naveo, on bi bio veoma srećan ukoliko bi postojala mogućnost da se pokrije minimalna potrošačka korpa minimalnom zaradom po prvi put u istoriji, a da se pritom ne ugroze finansije.

Gosti jutranjeg programa Kurir televizije koji su diskutovali o politici u Srbiji bili su Đorđe Milićević, ministar bez portfelja zadužen za odnose sa dijasporom i Đorđe Todorov, državni sekretar u Ministarstvu za rad i zapošljavanje.

Todorov je analizirao značaj ovonedeljne posete predsendika Francuske Emanuel Makrona Beogradu:

- Velika su očekivanja, a pre svega jer smo imali Si Đinpinga, posle njega Olafa Šolca, a za koji dan i Makron. Pitanja će biti energetske privredne i kulturne prirode, sa njima imamo šta da razmenjujemo, ali i sa njihove strane da dobijemo jedan impuls. Govorilo se dosta o značaju svake te posete, kada dolazi veliki lider evropske ili svetske sile, to su posete koje generišu jedna drugu. Kada dođe Šolc, Francuska postavi sebi pitanje da li Nemačka hoće ovde da zacementira svoj uticaj, pa gde smo tu mi, svaka sila tako razmišlja. Tako će uslediti i nove posete, što dovodi Srbiju u epicentar regionalnog, ali i šireg, značaja.

Milićević je pričao o interesu Srbije prilikom ove posete:

- Sama poseta Makrona je od velike važnosti za Srbiju. Ova poseta je od strateškog, ekonomskog, političkog značaja, mi ovde govorimo o državi koja, u ovom trenutku, ima jednu od liderskih pozicija. Dakle, industrija Fracnuske napreduje neverovatno i to vuče čitavu tu zemlju. Ako neko misli da mi ne bi trebalo da sarađujemo sa članicama EU koje imaju strahovito jaku ekonomiju, privredu, pa izvinite, sa kime bi onda trebalo da sarađujemo. Ako se sećate prethodne posete, tada je bilo nekoliko tema, pa je bila vojna industrija, ne želim da prejudiciram stvari, ali ako se realizuje ono što je naš predsednik govorio u Francuskoj sa Makronom, to znači veća bezbednost, jer jaka vojska je jaka država. Takođe i energetici, potpisan je memorandun, mi u toj oblasti zajedno možemo mnogo toga da uradimo. Jedan samo deo je nuklearno gorivo.

