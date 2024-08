MINISTAR VESIĆ O ŽELEZNIČKIM PROJEKTIMA: U toku statička testiranja pruge Novi Sad-Subotica

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavo je danas da su u toku statička testiranja pruge od Novog Sada do Subotice nakon čega će se raditi dinamička testiranja i probne vožnje, a da će prvi putnički voz tom prugom, kako je i najavio predsednik Aleksandar Vučić, krenuti 25. novembra.

Vesić je, gostujući na televiziji Pink, rekao da se u Srbiji mnogo radi na saobraćajnoj infrastrukturi, ali da su brze pruge naš najveći tehnolški iskorak i veza sa 21. vekom.

- Železnički projekti u našoj zemlji nastavljaju da se nižu - kaže Vesić i podseća da je izgrađeno 76 kilometara brze pruge od Beograda do Novog Sada, a da sa prugom Novi Sad-Subotica, koja je već izgrađena, imamo novih 108 kilometara brze pruge. On je rekao da će red vožnje na toj pruzi biti takav da će vozovi saobraćati od pet ujutru do 22 sata, te da će se između Beograda i Subotice stizati za sat i deset minuta.

Vesić je rekao da se sada rade statička testiranja pruge, a da potom kreću dinamička testiranja koja će raditi nemačka kompanija “Dojče Ban” od 23. septembra do 11. oktobra, kada će početi probne vožnje koje će se obavljati do 24. novembra da bi, dodao je ministar, 25. novembra krenuo prvi putnički voz prugom Novi Sad-Subotica.

Vesić je rekao da će ova brza pruga potpuno promeniti funkcionisanje svih gradova koji se nalaze na njenoj trasi i omoguciti ljudima da žive u jednom, a rade u drugom mestu, kao i razvoj lokalnih biznisa, turizma i nove investiicije, te dodao da će to biti još jedan veliki uspeh Vlade Srbije i predsednika Vučića.

foto: Printscreen YouTube/, Printscreen YouTube/HZCAR-Croatia/trains

Vesić je istakao da su brze pruge naš najveći tehnolški iskorak i veza sa 21. vekom.

- Kao što je u 19. veku izgraditi prugu značilo biti moderna, evropska i tehnološki napredna država tako u 21. veku izgradnja brze pruge znači isto - naglasio je ministar.

Vesić je naveo da je u Srbiji poslednja pruga izgrađena 1976. godine, pruga Beograd-Bar i da od tada do 2012. godine nije izgrađen nijedan centimetar pruga u našoj zemlji, dok je rekonsturisano 31 kilometara pruga. Istakao je da je od 2012. godine do 2023. izgrađeno novih 108 kilometara pruga, a rekonstruisano 842,8 kilometara.

Ministar je pomenuo i izgradnju železničke obilaznice oko Niša koja je u toku navodeći da je taj projekat decenijska želja građana Niša koju nijedna vlast nije realizovala do predsednika Vučića koji je u okviru rekonsturkcije i modernizacije železničke mreže u Srbiji pokrenuo i ovaj projekat.

- Mi ćemo za izgradnju te železničke obilaznice izdvojiti više od 150 miliona evra. To je veliki novac za Niš i da nema pomoći države ta obilaznica ne bi bila urađena - rekao je Vesić.

Što se tiče brze pruge od Beograda do Niša, Vesić je rekao da uskoro počinje da se radi 17,7 kilometara deonice Stalać-Đunis gde se nalazi tunel broj 4, dužine 3,3 kilometara.

- To je deo koji finansira Republika Srbija. Za to smo završili tendere i već u julu smo počeli da radimo pripremne radove za izgradnju tunela čime suštinski počinje da se gradi brza pruga između Beograda i Niša - rekao je Vesić.

On je rekao da je ta pruga dužine 230 kilometara i da je podeljena na tri deonice, a to su Beograd-Velika Plana, Velika Plana-Paraćin i Paraćin-Niš.

- Nadam se da ćemo već u oktobru imati prve tendere za pretkvalifikaciju za drugu i treću deonicu, da bi početkom sledeće godine mogli da imamo izvođače kako bismo do kraja naredne godine mogli da počnemo sa radovima na drugoj i trećoj deonici - rekao je Vesić.

Naveo je da brza pruga Beograd-Niš neće biti građena kao što su se gradile pruge Beograd-Novi Sad i Novi Sad-Subotica gde je potpuno zatvaran saobraćaj, već će se graditi u “prozorima”, sa odvijanjem saobraćaja.

- Kada budemo završili kompletnu prugu, imaćemo novih 230 kilometara brze pruge između Beograda i Niša. Do kraja ove godine završavamo 23 kilometara pruge od Niša do Brestovca, počeli smo prošle godine rekonstrukciju pruge Niš-Dimitrovgrad tako da sa te stane ostaje da se uradi još 135 kilometara od Brestovca do Preševa i 50 kilometara do Skoplja - rekao je Vesić i podsetio da je sa Vladom Severne Makedonije potpisan sporazum da se zajednički radi ta pruga.

Naveo je da Grčka sada rekonstruiše prugu od Atine do Soluna, a da će uraditi 76 kilometara pruge od Soluna do granice između Severne Makeodnije i Grčke, te da ćemo kada Mađari završe svoj deo pruge od srpsko-mađarske granice do Budimpešte, imati 1.512 kilometara brze pruge od Budimpešte do Atine.

Ministar je, između ostalog, naveo i da je pokrenut projekat železničke pruge Sobovica-Lužnice dužine 16,7 kilometara u vrednosti od 7,3 milijarde dinara koja je važna jer će na taj način btii povezana industrijska zona Kragujevca sa prugom, kao i da se radi Tomaševački most.

- Stari most je izgrađen 1880. godine, a sada se radi potpuno novi most dužine 120 metara”, rekao je Vesić i dodao da će, kako je i najavio predsednik Vučić, početi rekonstrukcija pruge od Pančeva do Subotice.