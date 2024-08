UŽIVO "NEMA KO DANAS NIJE REAGOVAO ZBOG SEVERINE" Vučić ogolio licemerje: Reč jednu nisu rekli zbog TORTURE nad Nemanjom Berićem!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje večeras u "Nacionalnom dnevniku".

Vučić je na početku emisije govorio o poseti Emanuela Makrona Srbiji, i istakao je da su građani Srbije navikli da svetski lideri dolaze u našu zemlju.

- Nedavno je bio Šolc, pre toga Si Đinping, govorim samo o najvećim liderima sveta. Sada dolazi Makron, i tek će dolaziti mnogi lideri. Uskoro stiže i predsednik Izraela, Kazahstana. Mnogo važnih poseta, i odlazaka. Imamo Globalni forum u Češkoj, dan posle posete Makrona ja letim za Prag - otkrio je on.

Predsednik kaže da očekuje da u prvoj polovini septembra ode u Podrinje, gde će preseliti kancelariju predsednika na sedam dana.

- Jedan od sporazuma koji ću potpisati kada dođe Makron je sa njihovom elektro kompanijom. Ne smemo doći u situaciju da nemamo struje u budućnosti. Sećate se kada je 5G mreža uvođena pričali su da će nam spržiti glavu, sada kada je svi koristimo prešli su na litijum. Pričaćemo i o jačanju naše vojske, i već danima radimo oko ugovora za Rafale - rekao je Vučić.

Kaže da u narednih par dana mora biti završena priča oko minimalne zarade.

- Ja bih voleo da bude u nivou potrošačke korpe, 53.500. To bi bilo povećanje od 14 odsto, ja bih to mnogo voleo. Poslodavci ne mogu da budu nezadovoljni, država na sebe preuzima dobar deo tih troškova. To su važne teme, mnogo toga značajnog je pred nama. Uveren sam da ćemo uspeti da nastavimo ovakvom stopom rasta, da za 11 odsto uvećamo penzije, i da od 1. septembra krenemo da isplaćujemo - kaže on.

Podseća da kod nas penzije i plate ne kasne ni jedan jedini dan, i da su mnogi zaboravili kako je to bilo u prošlosti.

O napadima na njega od strane opozicionih medija, i širenja neistina o skladištenju nuklearnog otpada u našoj zemlji, Vučić ističe da takve stvari neko uvek može da ponavlja, ali da niko nije naivan da poveruje u takve besmislice.

- Naš zakon to sprečava, niti je o tome iko ikada razgovarao. Sa EDF-om smo razgovarali na moju inicijativu. Ja znam da mi ne bismo imali struje, da nismo sačuvali ugalj mi ni sada ne bi imali struje. Samo da smo poslušali one pametnjakoviće koji su tražili da se ukinu ugalj i rudnici. Ja moram da gledam 10 godina unapred, tako rade ozbiljni ljudi - istakao je Vučić.

Podsećajući na naslov iz jednog medija Dragana Šolaka "Svi prljavi poslovi SNS-a", Vučić kaže da je ponosan na Železaru, koja je čista i u kojoj danas radi 5.000 ljudi.

- Železara je naš nekada prvi, nekada drugi izvoznik. Ponosan sam na nju, a oni to nazivaju prljavim poslom? Pa nisam ja izmislio železaru - kazao je on.

Potom je prikazan spot sa insertima iz emisija koje se emituju u medijima Junajted grupe, gde su ga često karakterisali najgorim rečima, ali i pozivali na njegovo ubistvo.

- Nije Tamara Skrozza rekla da me je trebalo ubiti. Svakome je jasno šta je rekla, samo nije direktno to izgovorila. Dozvolite mi, odgovoriću na neočekivan način. Kao što je litijum bio šansa veka, a danas je smak sveta, tako je sve izvrnuto i okrenuto naopačke i u svetu i kod nas u zemlji. Želim ljudima da ukažem na sledeće. Negde 2015. godine Evropa i Amerika su bili dominantni sa stopom rasta, napretka, tehnologiji. I negde u Davosu, 2016, ili 2017. pojavio se predsednik Kine Si Đinping. I on je potpuno promenio matricu svetskih događanja, i on prvi put prigrli globalizaciju i svetsku ekonomiju. Sve ono što su bile zapadne vrednosti. Kako je on to učinio, dolazi do toga da baš to za šta su se zagali, te vrednosti, to prestaju da budu vrednosti, i svi onda počinju da govore o strogo kontrolisanim procesima i da konkurenti moraju da budu zaustavljeni - ističe on.

Dodaje da su istovremeno, kada se govori o slobodi izražavanja i okupljanja, došlo do hapšenja Asanža i Snoudena.

- Nisu oni rođeni u Kini. Interesantan je i Pavel Durov, negde 2018. godine kada su u Rusiji krenuli u blagi pravni progon. Tog dana kada je sve krenulo, 26. organizacija sa Zapada je potpisali zahtev ruskoj državi da ne krše slobode. Prošlo je samo pet godina ili šest, pa je potpuno normalno da ga uhapse, da traže gašenje Telegrama u zapadnom svetu. Sve je postalo obrnuto, stvari se menjaju u skladu sa njihovim interesima - kaže predsednik.

Dodaje da je otkad je postao predsednik bilo demonstracija, i da nikada nije bilo razbijanja okupljanja.

- Ni kada su blokirali puteve, ma niko ih nije dirao. Istovremeno, u svim zapadnim zemljama bi Boga ubili u njima. Po 700 i 800 uhapšenih, od Holandije preko Nemačke. Sećate se kako su nosili Gretu Tunberg ispred nekog rudnika. Digli je njih četvorica, ajde mala marš odavde. Pričate o slobodi okupljanja, a mi smo 2008. godine kada smo hteli da demonstriramo, kada smo bili opozicija, ubijen je Ranko Panić, a ja sam pretučen. I svi i dan danas o tome ćute. Sve je obrnuto! Kada dozvolite najveće slobode, vi ste diktator. Što manje sloboda ima, to su vam usta puna istih - rekao je Vučić.

Dodaje da je ćutao na sve izjave i napade, uključujući i na reči Tamare Skrozze, i kaže da je samo Ana Brnabić zapitala zašto se dozvoljava poziv na ubistvo.

- Dan posle toga krenula je opšta hajka i na nju i na mene. Ana je emotivnija, ima dobru dušu, pa je reagovala na takav način. Oni su to iskoristili da se žale, kažu da su oni ugroženi. Šta god im se desi, krivi su Vučić i Brnabić. A ja nisam ni odgovorio ništa. Dakle sve je naopačke okrenuto. Mogu da lažu koliko god hoće. Tako je i sa litijumom. Istim ljudima je litijum bio šansa veka, sada je smak sveta. A rasturili su ih naučnici, i govore im da ne pričaju gluposti, ali baš ih briga. I nastaviće da lažu, kažu da se kopa litijum u Vranju, Kraljevu... Lažu koliko god hoće - naglasio je on.

Ističe da se ljudima mora predstaviti istina.

- Nemojte da smetnete sa uma samo jednu stvar još. Sećate li se da su ikada, šta god se desilo bilo kome iz srpskog naroda, oni bili na strani Srbije? Kurti uhapsio preko 60 ljudi, nikada nisu reagovali ni na jedno hapšenje. On im je bio intelektualac i dobar. Kada se u Srebrenici desio napad na mene, nisu reagovali, rekli su da dižem sebi rejting. Nisu reagovali ni kada sam hteo da odem u Jasenovac, pa je zabranjeno. Jesu li ikada bili na strani bilo kog Srbina? Nisu bili ni na strani Nenada Berića, koji je uhapšen zbog pesme - dodao je predsednik.

Na izjavu Dragana Đilasa da Vučić nije normalan, predsednik kaže da građani najbolje znaju kakve su im plate bile, i kolika je bila nezaposlenost tada.

- Iznenadiću vas sada ovim što ću imati da vam kažem. Ja sam jutros zvao Dačića, probudio ga, da vidim šta se dešava sa Severinom. On mi je rekao tako je i tako je, i rekao mi da nije privođena, zadržana je na granici dva sata. I ja mislim da je to mnogo glupo i nepotrebno. Ne zbog Severine, o kojoj sve najgore mislim. Mi moramo da se razlikujemo od njih u svemu. Sačuvaj me Bože da vodim državu u kojoj će hapsiti svakoga ko sluša Tompsonove pesme. Pustite ih sve, i Selmu Bajrami. To što oni mrze Srbiju, govore o sebi - kazao je Vučić.

Ističe da će u naredna dva ili tri dana biti ukinuti spiskovi.

- Nema ko u Srbiji danas nije reagovao od političkih partija i takozvane demokratske javnosti. Zato što je neka pevačica, koja kaže da je Srbija genocidna država, i da sam ja diktator, i koja zna da su Srbi zločinci, al voli pare ovde da uzima. Ćutali su, nijedno saopštenje nije otišlo za Nemanju Berića. 15 dana je bio u zatvoru, tučen i maltretiran - naglasio je predsednik.

Neka dođe i priča gluposti po ceo dan, rekao je Vučić o Severini.

- Ali pitanje ovim našima odavde, odakle im obraz, da su našli sve šta će da zamere Bori Čorbi, da ćute za Nemanju Berića, ali će za svaku sitnicu da napadaju Srbiju. Kurti danima hapsio Srbe, a Rada Trajković zadržana dva sata na prelazu, zvali me svi ambasadori! Ćutali su zbog desetine uhapšenih ljudi, pitao sam ih da li su normalni, da li ih je sramota - kazao je on.

On kaže da nikada neće moći da razume dozu autošovinizma kod Srba, i da sve tuđe više volimo od onoga što je naše.

- Nego da se vratim na Železaru. Ona je spas, Linglong je spas, to su investicije koje nas spasavaju. Kao i nemačke fabrike! Kaže mi jedan da ću biti gonjen zato što sam izdajnik. A on što je topio tenkove neće biti gonjen. Ljudi, kažu da sam napravio logor stranih kompanija. Pa oni nisu sasvim svoji, hoće da se vrate u vreme socijalističkog samoupravljanja. Mi smo zbog investicija pretekli sve i postali najuspešniji. Šta biste vi da uradite, da nas pretvorite u izolovano ostvro gde se ništa ne radi - kazao je predsednik.

Vučić je rekao da je Vulinu, koji je ministar, zabranjen ulazak u Hrvatsku.

- A jeste li čuli Inicijativu mladih za ljudska prava da traži da mu se dozvoli ulazak. Vulin, Berić, njihovi životi nisu važni. Ali hajka krene čim dirnete u nekoga drugog, hoće da mrzimo svoju zemlju. Ne, Srbija je najbolja, i ono što nije dobro ispravljaćemo, ali nikada me nećete naterati da bilo koga i bilo šta volim više od Srbije - istakao je on.

O izjavi Slobodana Georgijeva, koji je rekao da je on nevaspitan, predsednik kaže da je mnogo toga iz kuće poneo, i da su ga vaspitavali roditelji.

- Sebi ću uvek pronaći loše strane. Tačno je da me je jednim delom i ulica vaspitala. Ali sam se okrenuo od ulice i vratio u klupe na fakultetu, kada su moji drugovi pucali jedan u drugog. Jedan je ubijen. Tada sam završio sa ulicom. Zašto njima smeta ovo? Zato što se ja njih ne plašim. Nisam neko ko je bilo kada pribegao nasilju, niti sam zloupotrebljavao bilo šta. Trudim se da ne uvredim nikoga, pa ni njega, čak ni kada je rekao da bi članove SNS smestio u logore - rekao je predsednik.

Vučić dodaje da oni žele da vide strah kod njega, i ističe da neće bežati nigde.

- Ponosan sam na sve što sam uradio, jer ja vidim rezultate. Zapamtite moje reči, neće biti u stanju ne da okreče, nego ni da obiđu sve ono što sam izgradio. I puteve, i mostove, i bolnice, zgrade, kuće... Neće moći da obiđu! Njihov je problem u tome što kada prete da će neko plivati u reci, meni su smešni. Ja znam ove tipove, sve ih znam. Kao mnogo su pametni. Ja stojim, gledam ih, smešni mi svi zajedno. I sto puta kažem narodu, opasne su to stvari, mnogo novca spolja ima tu. Milijarde evra su uložene u njihov medijski sektor. Sa samo jednim ciljem! A do sada nisu uspeli. Ne mogu da podnesu da postoji neko ko je hrabar i neće da ustukne. Ja sam takve prozreo odavno - kaže on.

Ističe da on odavno zna da prepozna šibicare, i kaže da je mašinerija laži uključena u kampanju protiv projekta Jadar.

- Jedna laž sustiže drugu. Kažem im čekajte ljudi, imamo još dve godine da razgovaramo. Ja sam već pričao sa narodom, i tek ću! To ih baš posebno nervira. Naučni eksperti su rasturili njihove laži u param parčad. Moram i ja da sednem sa ovima iz Rio Tinta, pa da ih propitujem malo. Njihov je problem što ne umeju da se koncentrišu na rezultat - kazao je predsednik.