"OSTVARILI SU DVA CILJA NDH, NA TREĆEM JOŠ RADE" Karan o hapšenju hrvatskog špijuna: Ostalo im je da budu u granicama iz '41.

Na području Beograda uhapšena je osoba osumnjičena za špijunažu u korist Hrvatske. Hapšenje je potvrdio ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, dok iz Zagreba tvrde da o tome nemaju nikakvih saznanja.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić potvrdio je da je na području Beograda uhapšena osoba zbog sumnje da je špijunirala u korist Hrvatske. Dačić je rekao da je akciju hapšenja izvela Bezbednosno-informativna agencija.

Ovim povodom, gosti jutarnjeg programa "Redakcija" na Kurir televizji bili su prof. dr Miroslav Bijegović , savetnik predsednika Vlade za nacionalnu bezbednost i Ljuban Karan, potpukovnik Kontraobaveštajne službe u penziji.

Bjegović je analizirao zašto je naše tlo pogodno za špijunažu:

- Zašto je pogodno ili zašto je potrebno Hrvatskoj obaveštajnoj službi, zašto ona ima toliki primat ili za njih značaj na ovim prostorima. Upravo ta Hrvatska obaveštajna služba je osnovana 2006. godine kada su praktično spojili dve službe u jednu. To je bila njihova kontraobaveštajna agencija i obaveštajna agencija, koja od samih ratnih sukoba poseban akcenat ima na prostoru Republike Srbije. Jedno je tih ranijih godina, zbog ljudi, prvenstveno srpske nacionalnosti koji su učestvovali u borbenim dejstvima na prostoru bivše Jugoslavije, dakle tada su im bile potrebne informacije upravo o onima koji su se nalazili na tim prostorima, pa ni dan danas ne čudi kada vidimo hapšenje naših ljudi koji odlaze na taj prostor, iako za to nemaju valjanih razloga. To je deo uticaja širenje straha na naše ljude.

Bjegović je rekao da je Hrvatskoj trn u oku naše jačanje na ekonomskom i vojnom planu:

- Druga stvar je poslednjih godina, kako naša zemlja jača na ekonomskom, bezbednosnom i vojnom planu. To i jeste ono što je trn u oku hrvatske, a ona upravo preko ovog kontraobaveštajnog aparata širi svoj uticaj, koji se odnosi na destabilizaciju i u određenom smislu na sprečavanje jačanja naših kapaciteta na već pomenutim planovima. Tu svakako postoji više dimenzija oko interesa hrvatske kontraobaveštajne službe, ali i njene države. Ovo lice, koje je sada lišeno slobode, je bilo na merama više meseci, tako da se pokazao profesionalizam i kontinuitet.

Karan je obrazložio poziciju Srbije u odnosu nekadašnje i današnje vlasti.

- Za razliku od perioda kada su naše te specijalizovane službe degradirane, kao što je svojevremeno uništena ekonomija, privreda, vojska... Sve što je moglo u to vreme, uništeno je, da bi se Srbija nivelisala, kako su to rekle zapadne sile, jer je Hrvatska trebalo da bude lider na Balkanu, a to je jedno vreme i bila. U vojnom pogledu je bila iznad Srbije. Međutim, situacija se promenila, dolaskom nove vlasti, a sada se javio veliki problem, ne samo za zapadne sile koje žele promene u domenu politike, odnosno da ne budemo vojno neutralni, da ne budemo suštinski nezavisni, nego i Hrvatska ima te težnje da bude ono što je jedno vreme bila - rekao je Karan, pa je pričao o napadima hrvatskih službi:

- Kod napada hrvatskih službi moramo imati u vidu da one nastavljaju ono što se gradi na temeljima ustaške NDH. Imali su tri cilja u to vreme, koji se realizuju. Prvi je bio nezavisna država, stvorili su je, drugi etnički čista Hrvatska, uradili su i to. Međutim, treću stvar nisu uradili, a to je Hrvatska što bliže u granicama bivše NDH. Tu se vidi i interes njenih službi za Srbiju.

Kurir.rs

