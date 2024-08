OPET SMO OBJEKAT VAŠIH FRUSTRACIJA Brnabić o novim napadima Šolakovih medija: Kakve veze Vučić ima sa videom koji sam ja objavila?

Predsednica Skupštine Ana Brnabić reagovala je na današnju naslovnu stranu lista "Nova" i vest sa naslovom "Vučić i Brnabić crtaju mete na čelo novinarima United grupe i prizivaju fizički napad na njih: Isti potpis kao na spotu o Oliveru Ivanoviću".

"Kakve veze Aleksandar Vučić ima sa videom koji sam ja objavila, osim što je predmet svih vaših vesti i objekat svih vaših frustracija? Evo da napišem, da imate za preki sud o kom sanjate: taj video sam radila sama, na svoju inicijativu, jer mi je dosta da nas sve pravite na budale govoreći da niko nikada nije govorio o ubistvu Vučića. Ništa nisam izvadila iz konteksta, a video je mogao da traje satima koliko materijala ima.

Pitam vas ponovo – kako ja nekoga targetiram time što ponovim njegove/njene reči? Vi kada kažete – Ana Brnabić je pravila taj i taj video, ja ne kažem "zašto me targetirate", već kažem – jesam, pravila sam zbog toga i toga. Ako se vaših reči stidite, onda promenite narativ. Prva ću to pozdraviti. Ne slažete se politički sa nama? Super! Samo nemojte da pozivate na nasilje, na krv, da pretite Čaušesku scenariom, da žalite zbog toga što nekoga nekada, kada ste imali prilike, niste ubili. A ako već to radite, naše pravo, pa čak i naša obaveza, jeste da na te stvari ukažemo.

A da se ne slažemo – ne slažemo se. Meni nije normalno da neko, zbog slušanja muzike u svom autu, završi u zatvoru 15 dana u "demokratskoj" državi, članici EU. Vama je to pohvalno, ali samo ako se radi o Srbinu i ako je ta država Hrvatska. Istovremeno vam je skandal kada neko zadrži pevačicu na informativnom razgovoru (da čujemo nešto pametno o litijumu od Severine, pa da uporedimo sa Topalkovim stavovima, da naučimo nešto). Imamo fundamentalno različite stavove skoro o svemu. To je sve OK. Pozivi na nasilje – nisu. Pozivi na ubistvo – nisu. To sam rekla, i nastaviću to da govorim.

Konačno, nemojte sad Vučića i za to da krivite. Ne mora baš da vam bude u svakoj vesti! Šta ti je opterećenost... Tačno zamišljam neku od Šolakovih redakcija:

"Molim vas, jednu kafu sa Vučićem i mlekom". "Dajte mi ovde jednu koka-kolu sa Vučićem i limunom". ‘Ajmo vest: "Zastoj na auto-putu je danas napravio vozač koji je u detinjstvu išao u školu sa čovekom čija tetka zna Vučićevog kuma!" "Saznajemo - Vučić naredio da se ne diraju crne mačke koje nam svakodnevno prelaze put." "Skandal! Vučić nosi potkušulju koja košta 2.090 dinara!" "Vučiću kosa sve više seda samo da bi nas nervirao!" Vučić, Vučić, Vučić, Vučić....čić....vu....ić....uč.... Dragane, jel dosta? Ne. Još!", napisala je ona na mreži "X".

Какве везе @avucic има са видеом који сам ја објавила, осим што је предмет свих ваших вести и објекат свих ваших фрустрација? Ево да напишем, да имате за преки суд о ком сањате: тај видео сам радила сама, на своју иницијативу, јер ми је доста да нас све правите на будале говорећи… pic.twitter.com/4hU5xRQifB — Ana Brnabic (@anabrnabic) August 27, 2024

Ana Brnabić je, podsetimo, na društvenoj mreži X pre par dana skrenula pažnju da se svaki dan sa svih medija u vlasništvu Šolaka čuje da je "predsednik Vučić zlikovac, ubica, šef mafije, bolesnik, ludak, sotona, nečovek..." Objavila je i snimak, na kom se vide isečci iz emisija i naslovi iz medija koji su u vlasništvu Dragana Šolaka, gde je Vučić svakodnevno napadan.

Bonus video:

01:22 Ana Brnabić konferencija