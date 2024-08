UGLEDNI SPOLJNOPOLITIČKI KOMENTATOR ZA KURIR TELEVIZIJU: Jakšić otkrio NAJZANIMLJIVIJE detalje posete Makrona Srbiji

Predsednik Francuske Emanuel Makron boraviće u zvaničnoj poseti Srbiji 29. i 30. avgusta. Makron dolazi u Beograd posle nepunih pet meseci, nakon što je u Parizu ugostio predsednika Srbije.

Očekuje se da će ekonomske, ali i vojne teme biti u fokusu dvojice predsednika, a Vučić je ranije izjavio da bi kupovina francuskih borbenih aviona "rafala" bila najveće izdvajanje srpskog vojnog budžeta.

Neizbežne su i političke teme, među kojima je i pitanje Kosova i Metohije, jer je francusko-nemački plan postao praktično postao evropski plan.

Ovim povodom gost "Pulsa Srbije" bio je Boško Jakšić, novinar i ugledni spoljnopolitički analitičar.

- Pa kada je Emanuel Makron pre pet godina dolazio ovde, imao je jak povod, tada se obeležavalo 180 godina uspostavljenja diplomatskih odnosa Srbije i Francuske. Rutinski kontakt je održan tokom aprilske posete Vučića Parizu, posle toga su se videli na kratko i tokom ceremonije otvaranja olimpijskih igara. Sada ova poseta u tako jednom relativno kratkom periodu naravno da postavlja pitanja koji je motiv i povod dolaska premijera. Čuli smo i nagovešteno je da će biti potpisani razni neki memorandumi, uključujući neke saradnje oko struje, ali sve su to teme koje su nedovoljne po značaju da bi francuski predsednik došao u Beograd. Ono što je po mom dubokom uverenju povod i kruna ove posete je potpisivanje ugovora o kupovini francuskih Rafala, francuskih borbenih lovaca.

- Dakle, to je Vučić još najavio u Parizu, radilo se na tome da se napravi ugovor, mi ne znamo zvanično, nije nigde saopšteno koliko aviona i koliko bi to koštalo, ali predsednik Srbije je prošle godine dao jedan konkretniji podatak, rekao da se radi o 12 novih aviona i da bi to koštalo Srbiju oko 3 milijarde evra. Dakle, to je za Francusku veliki posao, koji zaslužuje i da predsednik Republike Francuske prisustvuje potpisivanju.

S obziom na to da predsednik Makron dolazi u Beograd u trenutku političke krize u njegovoj zemlji, Jakšić je izneo analizu oko političkog značaja ove posete.

- On ne može da stekne bilo kakve poene na unutrašnjoj politici Francuske time što je došao u Beograd, ne bi ih u ovoj situaciji, u toj krizi političkoj, stekao ni da otišao u Vašington ili Moskvu, tako da što se unutrašnje politike Francuske tiče, to je ovo efemerno, za nas je naravno jako važno i za Francusku spoljnu politiku je jako važna. Jer ovde se ne radi samo o tome da Srbija kupuje Francuske borbene avione. Radi se i o jednom geopolitičkom, ako ne o zaokretu, u svakom slučaju balansiranju, imajući u vidu da je Srbija tradicionalno dugo se oružjem snabdevala samo iz Rusije. Kasnije, poslednjih godina nešto i iz Kine, ali prebacivanje ovako važne i velike i skupe isporuke je signal da Srbija pojačava saradnju sa Zapadom.

