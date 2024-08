PRIZNANJE: Lideri dela opozicije otkrili da učestvuju u organizaciji protesta, a deluju iz senke jer ih narod neće!

Protesti protiv eventualnog iskopavanja litijuma očigledno su samo deklarativno zbog brige za životnu sredinu, a zapravo su s političkim ciljem, pokazuju i izjave pojedinih predstavnika dela opozicije.

Kako sami priznaju, oni i te kako učestvuju u organizaciji protesta koje i sami nazivaju političkim. Učestvuju u njima, ali, opet po sopstvenim priznanjima, deluju iz senke jer su im organizatori iz ekoloških udruženja tražili da ne budu vidljivi. Razlog je, po svemu sudeći, taj što im građani baš i ne veruju. Iako opozicionari pokušavaju da se sakriju od građana, jasno je da oni iz senke povlače poteze.

Proaktivnija uloga

Pavle Grbović, lider Pokreta slobodnih građana, govoreći o motivima protesta protiv eventualnog iskopavanja litijuma, u kojima učestvuje deo opozicije, rekao je i da se "godinama pravi atmosfera kako protesti nisu politički". On se, u tom kontekstu, i zapitao "da nisu možda astrološki".

foto: PSG

Grbović je u intervjuu za Danas kazao i da su organizatori protesta "eksplicitno tražili od opozicije da ne učestvuje u organizaciji protesta, da ne govori na protestnim skupovima, da ne ističe stranačka obeležja i parole". Rekao je i da je opozicija sve to ispoštovala.

Uprkos tome, Grbović smatra, kako je rekao, da "bez reafirmacije politike i bez destigmatizacije stranačkog aktivizma ne može doći do pobede stotine hiljada disciplinovanih stranačkih vojnika".

On se saglasio sa stavom Milana St. Protića da bi opozicija mogla da preuzme proaktivniju ulogu na protestima.

- Teorijski gledano, ima smisla ta teza, ali sigurno nećemo ništa raditi protiv volje ljudi koji su svakodnevno na prvom frontu borbe. Pritom bi bilo pogrešno usred protesta promeniti liderstvo. Druga je stvar što se već godinama pravi atmosfera kako protesti "nisu politički". Nego šta su, astrološki?! - upitao je Grbović.

Svi na terenu

foto: Zorana Jevtić

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas otkrio je da se uoči protesta susreo sa Zlatkom Kokanovićem iz udruženja "Ne damo Jadar", kao i da su tom prilikom razmenili ideje o načinu na koji opozicija treba da deluje. On je istakao da je Kokanoviću rekao da opozicija ne treba da bude aktivni učesnik protesta, već da doprinesu kao građani svojim izlaskom na ulice.

- Mi smo imali razgovor na početku, pre prvih protesta, i bio je gospodin Kokanović. Ja sam rekao svoj stav da opozicija ne treba da bude aktivni učesnik, ali naravno da, kao građani, treba da prisustvujemo i podržimo nešto oko čega svi imamo iste stavove - poručio je on.

foto: Nemanja Nikolić

I predsednik Narodnog pokreta i poslanik Miroslav Aleksić potvrdio je da pripadnici opozicije učestvuju u organizaciji protesta protiv rudarenja litijuma. Aleksić je tokom gostovanja u jutarnjem programu na TV Nova rekao:

- Mi smo aktivni, naši ljudi iz stranaka, svi smo na terenu, učestvujemo na protestima, u parlamentu ćemo učiniti sve što bude bilo do nas da se taj projekat ("Jadar") zaustavi. Ovde se radi i o jednoj raspodeli uloga. I na protestima smo i u parlamentu i u lokalnim parlamentima. Bićemo tu, kao i dosad, da pomognemo u organizaciji protesta, da sarađujemo sa ekološkim organizacijama.

Nevidljivi

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković u razgovoru za Kurir ističe da sve ide ka tome da himna protesta postane stari Bajagin hit "Zažmuri".

foto: Kurir televizija

- Cela ta fama o "nevidljivosti" opozicionih lidera proteste čini potpuno uzaludnim trošenjem energije. Da bi bilo koji protest uspeo, moraju se artikulisati zahtevi, i to je uloga političara. Koliko mi je poznato, opozicione stranke su duboko podeljene i zavađene među sobom, takođe. To što postoji "medijsko" primirje je privid - istakao je on i dodao:

- Protest je neka nejasna prilično politički amorfna aktivnost koja se odlaže zbog koncerta Bajage i Instruktora. Sve ide ka tome da himna protesta postane stari Bajagin hit "Zažmuri" i sanjaj snove da ćeš biti vlast jednog dana ako taj dan dođe. Dotle ćemo imati "nevidljive" opozicionare koji organizuju proteste i šire govor mržnje.

Jedan od osnivača Proglasa Litijum sredstvo za demontiranje vlasti Miodrag Jovanović, jedan od osnivača Proglasa, rekao je, gostujući na TV Nova, da je litijum samo deo velike celine, a konačni cilj je promena vlasti. - Postoji sijaset drugih političkih pitanja koja se valjaju. To ne znači razvodnjavanje priče o litijumu. To znači da sve ovo moramo da posmatramo kao jednu veliku celinu, u kojoj nema razrešenja dok se zapravo ne demontira ova i ovakva vlast - rekao je on.

Kurir.rs