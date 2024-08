SPORAZUMI: Ključne oblasti saradnje između Srbije i Francuske, energetika u samom vrhu

Predsednik Francuske Emanuel Makron treći je svetski lider, nakon predsednika NR Kine Si Đinpinga i nemačkog kancelara Olafa Šolca, koji u kratkom vremenskom periodu dolazi u Beograd. Francuski šef države stiže u dvodnevnu zvaničnu posetu Srbiji u četvrtak, sa ciljem da se dalje prodube bilateralni odnosi i saradnja u oblasti privrede, zdravstva, energetike i kulture, a domaćin će mu biti predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Predsednik Srbije je kazao da, što se posete francuskog predsednika tiče, imamo mnogo sporazuma, mnogo stvari na kojima radimo.

- Jedan od njih je i sporazum s francuskom elektrokompanijom. Trudimo se da pronađemo rešenje da za sedam, osam ili 10 godina ne budemo zemlja bez električne energije. Mnoge će zemlje imati probleme sa električnom energijom. Nama tek dolazi elektrifikacija, od pruga do automobila električnih i punjača, neophodnih svuda, do 5G mreža - poručio je Vučić, a analitičari za Kurir navode da je saradnja s Francuskom najbolji izbor jer je ona, kako ističu, jedan od lidera u nuklearnim i drugim tehnologijama.

Deset godina unapred

Predsednik Vučić je napomenuo da se o saradnji sa EDF nije razgovaralo na Makronovu inicijativu, već na njegovu.

- Moram da gledam deset godina unapred - poručio je Vučić.

Prema njegovoj oceni, strahovito je važno da se razgovara o nuklearnim kapacitetima, jer bez toga ne vidi rešenje za snabdevanje električnom energijom.

- Da nismo sačuvali ugalj, sada ne bismo imali struju - ukazao je predsednik.

Profesor Stevica Deđanski u razgovoru za Kurir ističe da je budućnost Srbije u razvoju.

- Mi smo nekada trošili milijardu kubika gasa, a sada trošimo tri i po milijarde, to nije zato što ima više ljudi. Nažalost, nema više ljudi, ali imamo sve više privrede i fabrika. Otvoreno je jako mnogo fabrika i to je velika potrošnja energije. Mi na sadašnjem nivou nemamo dovoljno struje već za nas, zato što je nemoguće da samo iz ovih izvora koje imamo to nadoknadimo. Što znači da moramo da razmišljamo o budućnosti i to uopšte nije dnevnopolitička tema, nego strateško opredeljenje Srbije da razmišlja o budućim generacijama. Ako ne budemo to radili danas, mi ćemo već za pet ili šest godina imati problem sa strujom ili ćemo plaćati jako visoku cenu struje, što će nam doneti to da naša roba bude nekonkurentna - rekao je on i dodao:

- Francuska je jedan od lidera u nuklearnim i mnogim drugim tehnologijama, tako da je dobro da s njima pravimo dogovore. Mi moramo, kao što imamo prijatelje na Istoku, da tražimo naše prijatelje i na Zapadu. Mislim da je najbolji izbor koji možemo da imamo upravo saradnja s Francuskom.

Moćni avioni Danima radimo na ugovorima za "rafale" Predsednik Vučić je naveo u utorak da naporno radimo i na ugovorima za nabavku francuskih aviona "rafal". "Rafal" je, inače, višenamenski avion koji može da funkcioniše kao lovac, lovac-bombarder i izviđač za dejstvo po ciljevima u vazduhu, na kopnu i moru. Ovaj tip aviona ima superkrstarenje, a bez uključivanja dodatnog sagorevanja motora može da krstari brzinom od 1,4 maha. Takođe, ima smanjenu radarsku vidljivost, koja je postignuta posebnim materijalima i RAM premazom, dok je specijalni premaz nanet na vetrobransko staklo i poklopac kabine.

Izvozni adut

Investicije francuskih kompanija u Srbiji su porasle na više milijardi evra, a razmena roba i usluga s Francuskom veća je od dve milijarde evra, izjavio je juče predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež i naveo da se, pored ulaganja u aerodrom "Nikola Tesla", ne sme zaboraviti ni ulaganje u "Mišlen", jedan od najvećih proizvođača guma.

On je, govoreći o privrednoj saradnji Srbije i Francuske za RTS, istakao da se u strukturi našeg izvoza u Francusku dogodio zaokret. On se ogleda u tome što Srbija, zahvaljujući digitalizaciji i podršci IT sektoru, sada u Francusku izvozi više softvera nego malina, koje su do 2020. bile naš najveći izvozni adut. Najavio je i da će u oktobru u Beogradu biti održan veliki poslovni forum s kompanijama iz Francuske, kao i da je u planu veliki poslovni forum u Parizu, te poslovne ekspedicije u Monaku, Lionu i Nici.

Čadež je podsetio i na poslovni forum koji je tokom Olimpijskih igara održan u Srpskoj kući u Parizu, na kome je učestvovalo 80 kompanija, od čega oko 30 iz Srbije, i da su tokom samo jednog dana potpisani predugovori vredni 4,5 miliona evra. Kako je kazao, radi se i na platformi s velikom francuskom kompanijom koja povezuje srpske i francuske studente angažovane na izradi rešenja za veštačku inteligenciju.

Da podsetimo, poslednji put Vučić i Makron sreli su se tokom Olimpijskih igara u Parizu, kada je srpski predsednik prisustvovao prijemu za svetske lidere u Jelisejskoj palati. Predsednika Srbije dočekao je predsednik Francuske sa suprugom Brižit Makron. Aktuelni francuski predsednik prvi put je bio u zvaničnoj poseti Beogradu u julu 2019, kad su dve zemlje obeležile 180 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa.

Satnica posete Četvrtak (29. avgust 2024) 18.05 Doček Makrona na aerodromu "Nikola Tesla" 18.30 Ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbija s vojnim počastima 18.45 Sastanak Vučića i Makrona 19.40 Ceremonija razmene potpisanih bilateralnih dokumenata 19.45 Obraćanje dvojice predsednika medijima Petak (30. avgust 2024) 10.30 Poseta Galeriji Matice srpske u Novom Sadu 11.15 Obraćanje Vučića i Makrona na Forumu o mladima i veštačkoj inteligenciji 15.30 Otkrivanja ploče povodom završetka radova na modernizaciji aerodroma "Nikola Tesla" 15.50 Ispraćaj predsednika Francuske Emanuela Makrona

