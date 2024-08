"OPET PROGOVARAJU VELIKOHRVATSKI KOMPLEKSI ZBOG USPEHA SRBIJE": Žestok odgovor Vučevića na optužbe predsednika Hrvatskog sabora

Premijer Srbije Miloš Vučević oglasio se na društvenoj mreži "X" povodom izjave predsednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića.

"Očigledno je da iz usta predsednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića opet progovaraju velikohrvatski kompleksi zbog uspeha Srbije, na svim poljima. Jedini cilj im je da napadaju predsednika Vučića, sa povodom ili bez njega. Važno im je da se ne zaustavi ta kanonada napada i uvreda, i nije im bitno da li to izgovara pevačica ili predstavnik države. Bitno je da se širi antisrpska histerija. Taj isti Gordan Jandroković, koji je kao čelnik Sabora znao da se slika sa predsednikom Vučićem ispred zastava dveju država, po ko zna koji put se transformiše “u skladu sa situacijom”.", istakao je i dodao:

Очигледно је да из уста председника Хрватског сабора Гордана Јандроковића опет проговарају великохрватски комплекси због успеха Србије, на свим пољима. Једини циљ им је да нападају председника Вучића, са поводом или без њега. Важно им је да се не заустави та канонада напада и… — Милош Вучевић (@milos_vucevic) August 27, 2024

"Radi se o istom čoveku koji je negirao zločin na Petrovačkoj cesti. Je l’ to čovek? Je l’ to vladavina prava, demokratija i evropske vrednosti? Na Petrovačkoj cesti je u avgustu 1995. godine pobijeno četvoro dece starosti od 6 do 13 godina, starci i žene. Zauvek ćemo tražiti pravdu za njih. Isto kao što će Srbija zauvek voditi nezavisnu i slobodnu politiku, i neće dozvoliti da iko pokuša da je slomi i vrati u vreme pre 2012. godine, kada se saginjala, izvinjavala i prećutkivala zločine protiv sopstvenog naroda.", istakao je Miloš Vučević.

Podsetimo, predsednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je za hrvatske medije da je Srbija nedosledna, neprincipijelna i da izaziva regionalne sukobe.

Bonus video:

01:18 Miloš Vučević u kulturnom centru Srbije u Parizu