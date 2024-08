ZAŠTO SRBIJA TOLIKO ŽELI FRANCUSKE BORBENE AVIONE? Poseta predsednika Makrona istorijska prilika Srbije za nabavku čuvenih RAFALA

Predsednik Francuske Emanuel Makron stiže sutra u Beograd, u dvodnevnu posetu Srbiji. Očekuje se da će na stolu biti pet najvažnijih tema - KiM, Evropska unija, ekonomija, kupovina francuskih vojnih aviona i veštačka inteligencija.

Drugog dana posete predsednik Makron posetiće i Novi Sad. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je predsednika Francuske Emanuela Makrona u Parizu u aprilu ove godine. Sada, u avgustu, prvi čovek Francuske uzvratiće ljubaznošću.

foto: Printscreen Instagram/buducnostsrbijeav

Gosti jutarnjeg programa "Redakcija" koji su analizirali uzajamne interese ove posete bili su Ivan Miletić stručnjak za odbranu i bezbednost i genral major Luka Kastratović.

Imajući u vidu turbulencije u unutrašnjoj politici francuske, Miletić je analizirao trenutak posete Makrona.

foto: EPA Teresa Suarez Pool, Kurir TV

- Ne bi trebalo da nas poseta iznenadi, ako se istorijski uzme da još od Napoleonovih vremena Francuska je bila prisutna na ovim teritorijama. Napoleon je porazio Veneciju i jedno 7-8 godina su oni upravljali tom Dalmatinskom obalom, sve dole do Kotora, do Boke Kotorske. Boka Kotorska je bilo sastavni deo, tako da su imali priliku ideći u školu i celu jednu generaciju dece koja su u to vreme išla u škole i doneli su te vrste škola kod nas, tako da je taj francuski uticaj vrlo zapažen kod nas još od onda. Znamo i Karađorđeve ideje, pokušaja sa Napoleonom da uspostavi neki kontakt, imamo tokom Prvog svetskog rata, naročito koliko je Francuska bila značajna. Ne treba zaboraviti kada je Srpska vojska probila Solunski front, da je praktično Francuska vojska bila zadužena za ceo Balkan, manje više sve do Budimpešte. Tako da je ovaj region istorijski značajan za Francusku. Iz tog razloga treba povezati i sa nedavnom posetom i kineskog predsednika koji je išao u Pariz, pa Beograd, pa Budimpešta - započeo je Miletić, pa nastavio:

- Ono što je dobro, to je da u saradnji sa francuskom sve ono što čujemo, dobićemo pristup izuzetno važnim tehnologijama, savremenim tehnologijama. Da li se radi o vazduhoplovstvu ili nečemu drugom. Jednostavno, treba gledati u tom svetlu i tu je ono što je vrlo značajno za nas. Ja uvek razmišljam zašto je značajno za nas. Za Francusku znamo, radi se o položaju u EU, ali je za nas izuzetno bitno jer ako imate pristup savremenim tehnologijama, onda možete da držite i politiku neutralnosti.

02:30 OVO SU SVE SPECIFIKACIJE AVIONA RAFAL KOJI STIŽU U SRBIJU! Stručnjaci o poseti Makrona: Evo zašto im je značajan naš region!

Kastratović je pričao o modernizaciji vojske i kupovine "rafala".

- Srbije se nalazi u veoma delikatnom položaju, situacija se međunarodna zaoštrava, rat se na određen način proširuje na određenim tačkama, naoružavaju se svuda u svetu. U našem komšiluku, Hrvatska dobija F-16, raketne sisteme, artiljerijska oklopno-mehanizovne jedinice, ali i Rafale. Dobija Kosovo i Metohija, već su dobili naoružanje prošle godine, kada je bila predviđena vežba 25.000 američkih NATO vojnika i 12.000 u Crnoj Gori. Vežbe nisu održane, oružje je ostalo. Vidimo da na jugu Srbije šta se dešava, tako da našem rukovodstvu u ovoj našoj neslozi je teško voditi politiku i vrši se pritisak na Srbiju da se opredeli, da ne bude neutralno. Kada je u pitanju naoružanje, treba da imamo u vidu da smo i posle Drugog svjetskog rata, kada je zaoštena bila situacija, imali naoružanje i sa istoka i sa zapada. To ima i dobre, a ima i loše strane - rekao je Kastratović, pa nastavio:

- Kada su u pitanju avioni Rafal, to je jedan moćan avion, avion četvrte generacije, uzdanica francuske protivvazdušne odbrane i ratne mornarice. Doseže visinu 17 kilometara, domet 100 kilometara, 1,8 maha brzinu, a da bi duže ostao u vazduhu, 1,4 maha. Tako da je to moćan avion i to je sa jedne strane dobro. Međutim, tu je sad problem što i predsednik Vučić upozorava da se ti pregovori dugo vode, odnosno pripreme za ugovore. Dobro je što imamo tehniku sa istoka i sa zapada. U nekim situacijama složenim to ima pozitivne efekte.

