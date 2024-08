Ministarka za brigu o porodici u Vladi Republike Srbije Milica Đurđević Stamenkovski prokomentarisala je optužbe da ne poseduje diplomu Fakulteta političkih nauka.

Gostujući u jutarnjem programu Redakcija na Kurir televiziji, ministarka je priznala da nije završila FPN, već da je zvanje politikologa stekla na studijama u Ruskoj federaciji, ne preciziravši koji fakultet je završila.

- Primetno je da je naručena određena hajka sa ciljem da se pokuša urušiti ugled koji imam u jednom delu društva i da se izazove nepoverenje. I fabrikovane su afere, šifra ventilatori, pa onda tumačenje mojih izjava po pitanju akušerskog nasilja koje osuđuje svaki savestan i normalan i pristojan čovek u Srbiji, ali isto tako želim da ulijem sigurnost trudnicama i majkama. Neke od njih čekaju dan kada će otići u porodilište, mi ne smemo da njima ulijemo strah - započela je odgovor ministarka, pa se dotakla i svoje diplome.

- Pa onda oko mog obrazovanja. Građani Srbije jako dobro znaju da sam ja kao politikolog godinama aktivna i to se ne dovodi u pitanje. A to što nekome smeta što sam svoje studije završila u Ruskoj federaciji jer tu učitava svoje političke stavove. Ja sam studirala fakultet političkih nauka u Beogradu i iz krajnje ličnih razloga nekoliko ispita pred kraj odlučila da studije nastavim u Ruskoj Federaciji. To je moja lična stvar i da to niko ne treba da dovodi u pitanje banalnim natpisima od toga da se na čelu Instituta koji sam završila nalazi Putinov čovek, pa valjda treba iz toga da proistekne da sam ja neki ruski agent koga su oni raskrinkali i ostale banalnosti.

03:02 MINISTARKA PRIZNALA - ISTINA JE, NEMAM DIPLOMU FPN! Milica Đurđević Stamenkovski otkrila: Magistriraću u Ruskoj federaciji

Nastavila je o svojim studentskim danima u Rusiji.

- Društvo u Srbiji zna da je rusko obrazovanje zaista visokog ranga i među najboljim i najkvalitetnijim u čitavom svetu. Mnogo toga sam tamo naučila, upoznala neke druge dimenzije geopolitike i politike, ponosna sam na tu činjenicu i nastaviću da učim s obzirom na to da planiram da upišem i magistraturu u Ruskoj federaciji i ukoliko mi obaveze budu dozvoljavale. Apsolutno prioritet su mi posao koji obavljam i porodica, moja deca i suprug i ukoliko mi mogućnosti budu dozvoljavale okončaću ih u što bržem roku.

