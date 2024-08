DRŽAVA IMA JASAN STAV O PROJEKTU JADAR Vučić: Bez saglasnosti naučne zajednice ne pada nam na pamet da ulazimo u taj projekat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na sastanku predstavnika naučne zajednice.

Reč je o sastanku posvećenom projektu Jadar.

- Nadam se da je ovo samo početak naših razgovora. Važno je da nekoliko stvari zajednički zaključimo. Ne umem da filozofiram po pitanjima koja su konkretna. Pre svega da kažem da očekujem da ćemo u narednom periodu više novca, nego do sada, i više nego u druge svere, ulagati u prosvetu, u nauku, što se tiče i primanja za sledeću godinu, 53.592 koliko iznosi minimalna zarada je veliki uspeh, želim da čestitam Vladi - rekao je predsednik.

- Današnja tema je gotovo zabranjena tema o kojoj niko ne želi da razgovara, svi se plaše da kažu šta misle, počastovan sam što ovde vidim nekoliko profesora koji su smeli da izađu u javnost, hvala im na tome.

- Želeo sam da prisustvujem sastanku da bih vas zamolio da obavite građansku dužnost po pitanju projekta Jadar, ne da budete na strani ili protiv projekta već da se ponašate u skladu sa znanjem, obrazovanjem, u skladu sa onim što je i država ulagala u vas i da bi mogli da vratite. Jedino što od vas tražimo je da se uključite u projektat, da date svoje stavove, ako je vaš zaključak da mislite da je štetno po nas, na zdravlje ljudi, ako nismo u stnaju da obezbedimo mehanizme, ako je štetno po životnu sredinu, ako nismo u stanju da obezbedimo dobitak, što bi ušli u taj projekat. Neka ljudi kažu šta misle i to potkrepe činjenicama. Meni bi kao predsedniku bilo najlakše da podilazim narodu i kažem da sam protiv svega, da budem protiv vakcina, da budem protiv svega da bih bio voljen i svako od nas, a izabrali smo drugi put. Molim vas, ništa više od toga, da budete objektivni, pošteni, da znanje stečeno, koje je veće nego naše, možemo da iskoristimo, da mi kao država možemo da ga primenimo. Ako vas pozovu na razgovore, da idete i da razgovarate, da otvorimo diskusiju, da saslušamo ljude, da čujemo strahove. Imam još strahova i bojazni od različitih stvari, znam da nije moguće da sve saznamo unapred.

- Imamo mnogo vremena, diskusija treba da bude ozbiljna, odgovorna, zasnovana na znanju i obrazovanju, a ne da bude po principu što manje znam to ću više da se vezujem za teorije zavere. Za nas su naučne činjenice od presudnog značaja. Da nastavimo sa reindustrijalizacijom Srbije, da Srbija bude uspešnija, da ljudi budu bogatiji ali to nikada ne sme da bude po cenu zdravlja ni jednog jedinog čoveka. Potrebna nam je i građanska hrabrost da razgovaramo sa ljudima, koji posle kampanje na društvenim mrežama imaju stavove koje teško menjaju i nisu skloni da saslušaju argumente bilo da su za ili protiv - kazao je predsednik Vučić.

- Beogradom na vodi sam sinoć prošetao i video na hiljade ljudi koji su bili protiv tog projekta, koji se govorili da će to biti potopljeno, da će zemljište da se slegne, do toga da je to najlepši prostor u kom danas uživaju. Molim vas, imamo gotovo dve godine za široku raspravu, ozbiljnu i da na osnovu vaših zaključaka u mesecima koji dolaze možemo mi da donosimo zaključke. Bez saglasnosti naučne zajednice, ne pada nam na pamet da u taj projekat ulazimo, mislim da je to važna stvar. To je stav Vlade, naš zajednički stav, i mislimo da time izražavamo i većinu, stvari moramo da rešavamo razgovorom, znanjem i činjenicama i ništa drugo ne može da nam pomogne u ovom ili bilo kom drugom slučaju - istakao je predsednik.

Ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Jelena Begović rekla je da je prethodne nedelje na poziv ministarstva održan sastanak sa velikim brojem dekana i direktora fakulteta i insittuta, na kojem je sagledano kako to nauka može da pomogne u svim područjima u kojima mogu potencijalno da nose neki rizik po životnu sredinu.

- Da se uspostavi javni digitalni portal koji će uz pomoć savremenih tehnologija da omogućimo praćenje parametara životne sredine koje se odnose na vazduh, vodu, zemljište i na živi sistem. Na ovaj način će građani da imaju svakodnevni uvid u sve relevantne informacije, a portal će dobijati informacije od relevantnih institucija - rekla je ona.

Sastanak je počeo u 11 časova i održava se u Palati Srbija.

Prisutni su i premijer Miloš Vučević, kao i predsednica parlamenta Ana Brnabić, ministri Jelena Begović, Irena Vujović, Dubravka Đedović Handanović...