Lepe vesti stižu za mlade koji nameravaju da stignu do svoje prve nekretnine. Vlada Srbije donela je meru pomoći za majke koje žele da kupe svoj prvi stan ili izgrade kuću.

To znači da majke sa decom mogu da računaju na pomoć države od 20.000 evra za kupovinu ili izgradnju nekretnine. Ovaj vid pomoći dostupan je za sve žene koje su rodile decu od 1. januara 2022. godine.

A šta podrazumeva ova najava za pomoć majkama, pričala je ministarka za brigu o porodici i demografiji Milica Đurđević Stamenkovski dok je gostovala u "Pulsu Srbije".

02:29 Bračni parovi, prijavite se, subvencije do 20.000 evra Đurđević Stamenkovski otkrila sve o pomoći države za nove domove

- Porodica je nosilac različitih posledica odluka svih nas. Bilo državnih institucija, bilo društva, pojedinaca, dakle sve je to uzročno posledično i tiče se porodičnog života u Srbiji. Najpre ću na početku prokomentarisati mere populacione politike i podrške porodici, jer želimo da subvencijama do 20.000 evra i komisija koja dodeljuje subvencije je do sada preko 700 takvih subvencija dodelila, nastavljamo to da činimo i verujem da će biti daleko veći broj do kraja godine. Ja pozivam mlade bračne parove da se prijave i da iskoriste ovo pravo jer hoćemo zajednički da učestvujem u tome da oni svi u svoje gnezdo, da imaju svoj dom, svoj krov nad glavom, da budu svoji na svome jer to jeste ambicija svakog mladog čoveka - započela je Đurđević Stamenkovski, pa nastavila:

- I kada vidimo šta se nalazi u osnovi tog motiva, zašto mladi porodični ljudi imaju potrebu da imaju svoje domaćinstvo, svoj dom, svoj krov nad glavom, videćemo da zapravo u svemu tome leži potreba da imaju sigurnost, da imaju izvesnost, da imaju jedno pouzdanje, stabilnost. Potreba za stabilnošću u svom domu, svoje porodice je potreba i za stabilnošću u državi. I to je apsolutno na dva koloseka ali zajedno čine jedinstveni magistralni put. Ne možemo imati stabilnu porodicu bez stabilne države, niti možemo imati stabilnu državu i društvo bez stabilnih porodica.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

01:27 KADA UKRSTIMO REGISTRE ZNAĆEMO KO OBRAĐUJE, A KO DAJE U ZAKUP! Ministarka poljoprivrede: Subvencije će završiti na PRAVOM MESTU