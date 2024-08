HODŽAJ: Dok Đurić obilazi zemlje koje su priznale Kosovo, niko ne zna gde je i šta radi Gervala

Bivši ministar spoljnih poslova Kosova Enver Hodžaj ukazao je da je šef srpske diplomatije Marko Đurić tokom leta posetio mnoge zemlje iz Azije, Afrike i Latinske Amerike koje su priznale nezavisnost Kosova i ocenio da će se efekti tek videti, dok, sa druge strane, niko ne zna gde je i šta sve to vreme radi kosovska ministarka spoljnih poslova Donika Gervala.

Hodžaj je na Fejsbuku istakao da je spoljna politika Kosova tokom četvorogodišnjeg mandata aktuelne vlade doživela poraz s obzirom na to da nije bilo novih priznanja, ni članstva u međunarodnim organizacijama.

"Sve što se ne postigne tokom šoka od poraza sve je teže postići kasnije! Poraz spoljne politike Kosova je merljiv jer za četiri godine punog mandata nije obezbedila nijedno priznanje i nijedno članstvo!

Danas vidim srpskog ministra spoljnih poslova u poseti Tongi, zemlji koja je priznala Kosovo tokom mog mandata, ali ono što me brine je to što je tokom leta do danas posetio mnoge zemlje koje su priznale Kosovo iz Azije, Afrike i Latinske Amerike Ameriku i, nažalost, efekti njegove posete će se videti! Javno mnjenje ne zna gde je ministar spoljnih poslova Kosova i šta su uradili", naveo je Hodžaj.

Kurir.rs/Kosovo online