"KUPOVINA RAFALA NIJE PITANJE CENE VEĆ ODREĐENIH GARANCIJA" Vučić pred posetu Makrona: To bi značilo napredak u vojnoj moći Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u Dnevniku RTS-a pred posetu francuskog predsednika Emanuela Makrona Beogradu i istakao da će sa njim razgovarati o veoma bitnim pitanjima, kao i da se još razgovara o kupovini aviona "rafal" i da cena više nije pitanje, već određene garancije.

Upitan, između ostalog, da li očekuje da se situacija sa mostom na Ibru u Kosovskoj Mitrovici promeni nakon sutrašnje posete francuskog predsednika Emanuela Makrona, predsednik Vučić je rekao da su stavovi Francuske, SAD i drugih čvrsti po tom pitanju.

"Ali ono što je za nas važno, to je da sa Makronom razgovaramo o veoma bitnim pitanjima. Pogledajte kako je poseta podeljena. Ići ćete u posetu 'Šnajderu', što znači poziv na saradnju u oblasti inovacija, nauke, tehnologije, veštačke inteligencije i dolazak novih francuskih investitora. Obilazak onoga što je važno na aerodromu, završni radovi, jer naš aerodrom postaje najveći vazdušni hab u ovom delu Evrope. Istovremeno, to je pokazatelj kako će da rade francuske kompanije na metrou, gde već izvodimo ozbiljne radove i šta dalje treba da činimo i kroz njihove kompanije vezane za životnu sredinu od 'Sueza' do 'Veolije' koje imaju velike poslove i tek će da imaju", rekao je Vučić.

Napomenuo je da nije sve završeno kada je reč o vojno-tehničkoj saradnji i kupovini aviona "rafal".

"Besana noć je pred nama i još nije završeno. To bi bila velika stvar za nas, jer bi značilo ogroman napredak u borbenoj gotovosti i vojnoj moći Srbije, sigurnosti naše zemlje. Mi nigde ne izazivamo probleme, niti to planiramo, niti to nameravamo. Ovo je ogroman signal poverenja između Francuske i Srbije. Želimo samo da sačuvamo svoju zemlju, ali time bi Srbija bila mnogostruko, mnogostruko, mnogostruko jača. Imamo još jednu stvar oko koje nismo saglasni. Nije to više pitanje cene, to je pitanje određenih garancija. Ako to uspemo da rešimo, biće u redu, ali oko ovoga se mučimo već četiri dana", rekao je Vučić.