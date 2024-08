KOMPLETAN PROGRAM POSETE FRANCUSKOG PREDSEDNIKA SRBIJI: Očekuju se važni sporazumi, Makron će posetiti i Galeriju Matice srpske

Predsednik Francuske Emanuel Makron danas dolazi u dvodnevnu posetu Srbiji, tokom koje će s predsednikom Aleksandrom Vučićem razgovarati o brojnim važnim temama.

Prema zvničnom programu posete, očekuje se da francuski predsednik sleti na Aerodrom "Nikola Tesla" oko 18.05 sati, gde će biti priređen svečani doček. Nakon toga uslediće ceremonija svečanog dočeka ispred Palate "Srbija" sa vojnim počastima od 18 i 30 sati.

Sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Francuske Emanuela Makrona biće u 18.45 časova, a od 19.40 sati sledi ceremonija razmene potpisanih bilateralnih dokumenata u prisustvu dvojice predsednika u sali Jugoslavija u "Palati Srbija". Obraćanje medijima dvojice predsednika očekuje se u 19.45 sati.

Drugog dana posete, Makron će otići u Novi Sad gde će u 10.30 sati posetiti Galeriju Matice srpske i obići nove postavke. Od 11.15 časova očekuje se obraćanje predsednika Vučića i predsednika Makrona na Forumu o mladima i veštačkoj inteligenciji u kompaniji "InGrid- Schneider Electric LLC" u Novom Sadu.

Prema programu, kako su naveli iz Službe za saradnju s medijima predsednika Republike, drogog dana posete, od 15 i 30 časova uslediće ceremonija otkrivanja ploče povodom završetka radova na modernizaciji Aerodroma "Nikola Tesla" u Beogradu i obraćanje dvojice predsednika. Oko 15.50 časova uslediće ispraćaj predsednika Francuske Emanuela Makrona.

Jelisejska palata je saopštila da će Makron u Beogradu potvrditi podršku evropskim integracijama Srbije i da će njegova poseta biti prilika da sa Vučićem razgovara i o ekonomiji, zdravstvu, energetici, kulturi i veštačkoj inteligenciji. Očekuje se da Makron i Vučić razgovaraju o podršci Francuske Srbiji u tranziciji ka zelenoj ekonomiji, o učešću francuskih kompanija u gradnji metroa u Beogradu, o beogradskom aerodromu i drugim temama.

Vučić o poseti Makrona

Predsednik Vučić govorio je sinoć o predstojećoj poseti francuskog predsednika Emanuela Makrona.

- Ono što je za nas važno, to je da sa Makronom razgovaramo o veoma bitnim pitanjima. Pogledajte kako je poseta podeljena. Ići ćete u posetu 'Šnajderu', što znači poziv na saradnju u oblasti inovacija, nauke, tehnologije, veštačke inteligencije i dolazak novih francuskih investitora. Obilazak onoga što je važno na aerodromu, završni radovi, jer naš aerodrom postaje najveći vazdušni hab u ovom delu Evrope. Istovremeno, to je pokazatelj kako će da rade francuske kompanije na metrou, gde već izvodimo ozbiljne radove i šta dalje treba da činimo i kroz njihove kompanije vezane za životnu sredinu od 'Sueza' do 'Veolije' koje imaju velike poslove i tek će da imaju - rekao je Vučić za RTS.

Poslednji put, podsetimo, Vučić i Makron su se sreli tokom Olimpijskih igara u Parizu, gde je Vučić prisustvovao prijemu za svetske lidere u Jelisejskoj palati.

