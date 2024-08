"PRIČE O SKLADIŠTENJU NUKLEARNOG OTPADA, BEZOBRAZLUK" Brnabić: Uz viziju Vučića postali smo jedna od najznačajnijih zemalja Evrope

BEOGRAD - Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić istakla je da je danas "važan dan" jer u Beograd stiže francuski predsednik Emanuel Makron, navodeći da je neverovatno kako je Srbija uz predsednika države Aleksandra Vučića postala zemlja u koju dolaze svetski lideri u kratkom roku, podsetivši na posetu kineskog predsednika i nemačkog kancelara.

"To su stvari koje se ne događaju u mnogo brojčano, ekonomski jačim državama. Uz Vučićevu viziju razvoja Srbije postali smo ne samo apsolutno najznačenija zemlja. Ne na Zapadnom Balkanu, već, rekla bih, u jugoistočnoj Evropi, kao i jedna od najznačajnijih zemalja na evropskom kontintentu pa i šire", rekla je Brnabić za TV Pink istakavši da je to apsolutno istina.

Ona je navela da se nada da će Srbija nastaviti sa svojom "pametnom politikom" što će, rekla je, doneti "procvat Srbije - politički, ekonomski, vojno u smislu odbrane, kakav nije imala nikad u istoriji".

"Pisanje nekih medija da će se u Srbiji skladištiti francuski nuklearni otpad je bezobrazluk"

Brnabić kaže, povodom pisanja nekih medija da će tokom posete francuskog predsednika Emanuela Makrona Beogradu jedna od tema biti odlaganje nuklearnog otpada iz te zemlje u Srbiji, da je to "bezobrazluk".

"Što se tiče nuklearnog otpada, to je takav jedan bezobrazluk da takve stvari plasirate u javnost, i prema Francuskoj i prema Evropskoj uniji", rekla je Brnabić za televiziju Pink. Ona je naglasila da je to zabranjeno i po zakonima Srbije i po zakonima Francuske.

Ona je kazala da će nuklearna energija biti na dnevnom redu "kao tema neke javne rasprave", ili za raspravu u Skupštini Srbije.

"Ja mislim da je to put kojim Srbija treba da ide, da je to čista energija, da je dokazano od države kao sto je Francuska, da je to nešto što može da se radi bezbedno", rekla je Brnabić.

Dodala je da će korišćenje nuklearne energije u Srbiji biti tema "javne rasprave i stručnih ljudi".

Kurir.rs/Beta

Bonus video:

06:50 Obraćanje Ane Brnabić nakon sastanka sa predsednicom Bundestaga