SKANDAL BEZ PRESEDANA: TURSKA EMITUJE SERIJU O NASERU ORIĆU! Hitno se oglasio predsednik Skupštine Republike Srpske

Ratni zločinac i ozloglašeni komandant Srebrenice Naser Orić, umesto iza rešetaka, našao se u televizijskoj seriji u kojoj se veliča njegov lik i gde je prikazan kao heroj.

Uskoro počinje emitovanje serije o Naseru Oriću, u produkciji turske nacionalne kuće, a u čijem trejleru se navodi da prati priču o "heroju koji je promenio tok rata u BiH između 1992. i 1995. godine".

foto: Kurir.rs/Zoran Šaponjić, Beta/Almir Razić

Ovim povodom, gost jutarnjeg programa Kurir televizije bio je predsednik Narodne skupštine Republike Srpske dr Nenad Stevandić.

- Prvo, oni dobro znaju ko je Orić, ako ćemo da budemo pošteni do kraja, oni znaju da on nije bio nikakav komadant, nego da je bio vođa razbojničke družine. Zato što u bilo kakvoj bici koja je imala ratno obeležje, su svi oni dobili po glavi. Uostalom, Orić je upao u 82 od 94 sela u Bratnočko-Srebreničkoj regiji, to su bili upadi, ubijanje civila, iživljavanje nad nemoćnim. Tu nema ratišta. Na svakom ratištu su oni dobili po glavi, a Orić je pobegao kada je počela operacija Srebrenica. On nije imao hrabrost da se suprotstavi vojci Republike Srpske. On je ostavio na cedilu sve one koje je poveo. Prema tome, nema tu nikakve priče o nekom komadantu. Veoma je bitno istaći da je sama Srebrenica pravljena kao motiv poluge za uticaj. Ta poluga je trebala da odredi sudbinu Bosne i Hercegovine, te da uceni Srbiju i da napravi neku geopolitičku agendu na Balkanu. Da se sa tim utera neka vrsta politike. Potom, naravno, u svemu tome, srpske žrtve nisu žrtve, srpski svedoci nisu svedoci. Tako je Orić 2006. godine prvo bio u Hagu osuđen na dve godine zato što nije sprečio da se ubijaju srpski civili. Znači, konstatovano je da postoji ubijanje srpskih civila. To se nije mijenjalo u presudi, sve da bi dve godine posle toga apelacijalno veće oslobodilo Orića -započeo je Stevandić.

- Srbi su bili uporni, pa su podnosili stalno optružnice i za sudiju Stojanovića i za brojne porodice. Pa je do 2018. godine sud BiH pokušao da izbegne, a od 2018. godine su presudili da nema krivice zato što su pobijeni srbi civili, porodice i Orić je oslobođen. To je još jedna od onih stavki na brojnim zločinama gde piše da za ove zločine niko nije odgovarao, zato što su žrtve Srbi. I ono što je takođe, treba reći da je ta isti Orić hapšen radi iznuda finansijskog kriminala. Dakle, to je tu slika i prilika i ratnog i posle ratnog kriminalca. Ja ću vas podsetiti da je predsednik Vučić citirao izjavu kada je Orić rekao da se sa zarobljenicima radi šta hoće i da se ne ostavlja ni kokošku. To je nešto što postoji kao faktografija, kao snimak. Orić je naravno oslobođen da se ne ostavi ni kokoška živa u srpskim naseljima. Ono što je bitnije da mi kažemo da legendiranje Orića kao nekog komadanta, nekog borca i to govori da je to ipak, ako bih rekao, porazno samo za Bošnjake. Jer trenutno Bošnjaci se drže za Srebrenicu kao za deo poluge koja bi im zaštitila pokušaj da ukinu Republiku Srpsku ili da Srbiji nametnu neku stigmu.

