Danas u dvodnevnu posetu Srbiji dolazi francuski predsednik Emanuel Makron.

Javnost je upoznata sa programom posete, ali ono što uvek privlači pažnju su mere obezbedjenja i bezbednosni protokoli kada su u pitanju predsednici država .

Jedan od posebnih detalja u vezi sa Makronom, koji posebno intrigira javnost, jeste njegov avion koji, zbog luksuza, sadržaja, ali i bezbednosnih mera, nazivaju još i "leteća Jelisejska palata".

O protokolu, bezbednosnim merama tokom posete državnika u emisiji Puls Srbije govorio je Darko Trifunović, direktor Instituta za međunarodnu i nacionalnu bezbednost.

foto: Kurir Televizija

Komentarisao je praksu francuskog predsednika da bira članove svog obezbeđenja:

- On je prilično egocentričan lik i to ne bi trebalo tako da bude jer vi onda isključujete institucije koje bi trebalo to da rade, ako vi birate nekoga ko se vama lično dopada. Kad se rade bezbednosne procene uzima se sve u obzir. Mi vidimo mere fizičke zaštite. Ono što gledaoci ne mogu da vide jesu procene bezbednosnog rizika. Tu su terorističke i svake druge pretnje koje su prisutne na teritoriji Srbije koje bi na bilo koji način mogle da ugroze francuskog predsednika. U Srbiji deluje neke terorističke organizacije, ali deluju i u Francuskoj:

02:23 FRANCUSKA RATUJE S RUSIJOM U AFRICI! Darko Trufunović upozorava: Postoji opasnost od ruskih službi tokom Makronove posete Srbiji

Istakao je da postoji potencijalna opasnost po Makorna tokom posete Srbiji od strane ruskih i iranskih službi s obzirom da se kako kaže na afričkom kontinentu vodi tihi rat između Francuske i Ruske federacije:

- Sve više moramo da izmemo u obzir da je Francuska je u ratu. Ona je u tihom ratu sa Ruskom Federacijom na afričkom kontinentnu. Vagnerove snage su apsolutno snage Ruske Federacije iako se to predstavlja drugačije. Nema dana kada Vagnerovci ne izazivaju određene pobune i prevrate u bivšim francuskom kolonijama. Zbog toga mislim da bi bezbedonosne procene trebalo da uzmu u obzir faktor ruskih službi koje deluju u Srbiji.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

12:31 NATO SPROVEO OPERACIJU ŠPIJUNAŽE SRBIJE? Lutovac izneo šok tvrdnje: Koristili su letelicu Artemis, a OVO IH JE ZANIMALO