"HVALA MAKRONU ŠTO JE IZRAZIO ŽELJU DA POSETI JOŠ NEKI GRAD U SRBIJI" Vučić: Naša saradnja se provlači kroz sve sfere društva FOTO

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Republike Francuske Emanuel Makron prisustvovali su ceremoniji razmene potpisanih bilateralnih dokumenata.

"Veoma sam srećan što imam priliku da predsednika Makrona ugostim još jednom u Beogradu i posebno mu zahvaljujem na tome što je izrazio spremnost i želju da poseti još neki grad u Srbiji. Hvala vam Emanuele Makrone što ste još jednom pokazali poštovanje prema građanima Srbije, mi to umemo da cenimo. Iz sporazuma koje smo potpisali mogli ste da vidite kako se kroz sve sfere društvenog života provlači naša saradnja koja je danas analizirana kroz namensku industriju, veštačku inteligenciju, IT sektor, inovacije, nuklearnu energiju, kritične sirovine, automobilsku industriju, aeronautiku, leteće automobile, poljoprivredu, prečistače otpadnih voda, izgradnju i upravljanje postrojenjima, obrazovanje i saradnju univerziteta, a videli ste na kraju i zdravstvo i onkologiju. To su za nas ključne i veoma važne stvari.

Sa predsednikom Makronom sam razgovarao o svim važnim političkim pitanjima. Govorili smo i o miru u Evropi. Mislim da nam je važno da do mira dođemo što pre, iako znam da je reč mir gotovo zabranjena u gotovo svim zemljama u svetu. Takođe sam izrazio želju da situacija u regionu Zapadnog Balkana bude potpuno stabilna i sigurna i verujem da ćemo i po tom pitanju imati podršku Francuske. Za nas je poseta Makrona od izuzetnog značaja. Mi Srbi smo sa Francuzima bili i ostali tradicionalni prijatelji. Hvala vam za podršku i pomoć, a mi ćemo dati sve od sebe da, čuvajući mir i stabilnost, ali i govoreći slobodno, budemo uvek od pomoći i vama i svima drugima koji žele mir. Verujem u francusko srpsko prijateljstvo i u rezultate koje smo dosad postigli. Još jednom, dobro došli i osećajte se u Srbiji kao kod svoje kuće.", stoji u objavi predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

