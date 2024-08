"VUČIĆ JE DONEO VEOMA HRABRE ODLUKE" Makron: On ima legitimitet da suvereno odlučuje sa kim želi da sarađuje

Predsednik Francuske Emanuel Makron izjavio je večeras u Beogradu da Pariz ne deli nikakve lekcije Srbiji zbog neuvođenja sankcija Moskvi jer još nije članica Evropske unije (EU) i ukazao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić doneo "veoma hrabre odluke" u vezi sa ratom u Ukrajini.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare posle sastanka sa Vučićem i razmene 12 potpisanih bilateralnih dokumenata, Makron je rekao da bi on ukazao da nije u redu nepridruživanje sankcijama EU protiv Rusije da je Srbija članica Unije.

"Ali Srbija nije u EU, suverena je i donosi tu odluku sama. I to je veoma dobro! Ovde sam takođe primetio da je predsednik Vučić doneo veoma hrabre odluke u vezi sa ratom u Ukrajini - humanitarna pitanja, municija, odbrana", kazao je Makron.

foto: Printscreen/RTS

Upitan da prokomentariše geopolitičku poziciju Srbije, imajući u vidu da je u maju u Beogradu bio predsednik Kine Si Đinping, a potom u julu nemački kancelar Olaf Šolc, Makron je rekao da Vučić "ima legitimitet da suvereno odlučuje sa kim želi da sarađuje i da ide napred" i da "nije na Francuskoj da komentariše te odluke".

"Ima jedna osoba koja ima legitimitet da radi na tome, a to je predsednik Srbije. Ja neću definisati šta radi predsednik Srbije, to je na njemu. Jeste bio ovde predsednik Si, ali je on ovde došao iz Francuske. Mislim da je dobro da imate posetu kineskog predsednika, Kina je veliki strateški partner", kazao je Makron.

Makron je rekao i da je "dobra geopolitika Srbije ona koja je u službi interesa srpskog naroda".

"Ja mogu da govorim o interesu Francuske - to je da Srbija radi što je moguće više sa Evropom. Ako želim da imam suverenu, autonomnu i jaku Evropu, koja bolje kontroliše svoju energetsku politiku i migracije, koja je bezbedna i manje zavisna od raznih partnerstva, onda treba da imamo partnerstvo sa onima sa kojima delimo prostor", naveo je.

Kurir.rs/Beta