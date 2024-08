"MAKRON NASTOJI DA ODBLOKIRA PUT SRBIJE U EU" Stanković otkrio da li je francuski predsednik tražio da uvedemo sankcije Rusiji

Jedna od pet ključnih tema tokom razgovora dvojice predsednika, Emanuel Makrona i Aleksandra Vučića, je i oblast veštačke inteligencije.

Tema izuzetno značajna za obe zemlje imajući u vidu da će Srbija preuzeti predsedavanje Globalnim partnerstvom za veštačku inteligenciju, dok je Francuskoj pripalo mesto domaćina samita veštačke inteligencije koji će biti održan u Parizu, u julu sledeće godine.

Analizu prvog dana posete, za jutarnji program Kurir televizije, potražila je novinarka Nevena Milošević u razgovoru sa Dejanom Vukom Stankovićem, političkim analitičarem.

foto: Kurir Televizija, AP Darko Vojinović

Stanković je odgonetnuo koji je osnovni cilj posete francuskog lidera Srbiji:

- Pre svega unapređenje bilateralnih odnosa između Srbije i Francsuke, a onda u sekundarnom smislu i evropske integracije Srbije. Juče su potpisani vrlo začajni sporazumi koji se odnose na ekonomsku, energetsku i vojnu saradnju, a sam Makron je rekao da vidi Srbiju u EU, što znači da će Francuska gledeti da proces pridruživanja odblokira, s obzirom na to da je taj proces objektivno u stagnaciji. Tu su i sporazumi koji se odnose na sektor razvoja nuklearne energije, bila je reč i o francuskim investicijama u Srbiji koje su u porastu, o naučno-tehnološkoj saradnji.

Stanković je diskutovao o uticaju ove posete na pitanje Kosova i Metohije:

02:51 MAKRON NASTOJI DA ODBLOKIRA PUT SRBIJE U EU Stanković otkrio: Evo zbog čega predsednik Francuske pokušava da nas približi Evropi

- Mi možemo da se nadamo, a pitanje je kolike su granice francuskog uticaja na politiku Aljbina Kurtija, tu je pre svega adresa Vašington jer on drži ključeve toga, Amerikanci su protestovali protiv Kurtija na mnogo načina, ali dosad nije došlo upozorenje koje Kurti smatra kredibilnim da bi odustao od svojih namera, a one su veoma zlobne i vode se logikom etničkog čišćenja. Francuska je kosovski problem stavila u kontekst francusko-nemačkog plana, Srbija je taj plan prihvatila u domenu koji podrazumeva normalizaciju odnosa, ali ne i davanje međunarodnog legaliteta i legitimiteta nezavisnosti Kosova.

Spekuliše se i o uvođenju sankcija Rusiji, pa je Stanković otkrio koliko je to istinito:

- Verovatno je pomenuto, ali mislim da to nikoga, primarno, ne zanima, to je više bio simbolički gest. S druge strane, prošlo je dve godine od početka rata, pa je pitanje koliko bi relevantno bilo za bilo šta da Srbija uvede sankcije Rusiji. Mi bismo tako pokvarili odnose sa Rusima, a ne bi ništa promenili što se samog rata tiče. Mi smo izabrali neutralnu poziciju jer Rusija više razume Srbiju po pitanju Kosova i RS.

Za kraj, Stanković se ponovo osvrnuo na integrisanje Srbije u Evropu, pa je spomenuo i ugled naše zemlje u svetu:

foto: Shutterstock

- Za nas je dobra vest što dolazi predsednik uticajne zemlje kao što je Francuska, ne bi on ovde bio zato što popunjava slobodno vreme, već zbog toga što želi da unapredi svoje interese i Srbiju vidi kao partnera u ovom regionu bez obzira na različite poglede po pitanju Kosova, statusa Bosne i po pitanju rata u Ukrajini. Generalno gledano, mislim da je Srbija svoju poziciju gradila kroz bilateralne odnose sa svim velikim silama u meri u kojoj je to moguće. Interesantno je njima da Srbija ima vrlo visok nivo odnosa sa Kinom za format zemlje kakva je. Ne očekuje se od jedne male zemlje koja ima manje od 7 miliona stanovnika da je dva puta u kratkom vremenskom intervalu poseti kineski predsednik koji je lider jedne od najvećih zemalja sveta, ne samo po broju stanovnika već i po ekonomskoj i političkoj snazi. Dakle, to je za Evropu signal da Srbija ima neki simbolički realan značaj i zbog toga Makron pokušava da Srbiju približi Evropi, on ne može u potpunosti da integriše jer to je odluka svih članica i zbog toga postoje ti specifični bilateralni odnosi između Srbije i Francuske.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

04:50 FRANCUSKA IMA VELIKO POVERENJE U SRBIJU! Stručnjaci o Makronovoj poseti: Spremni su da čuju i vagaju naše argumente