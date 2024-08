DELIMIČNO NEVIDLJIVI, OMETAJU RADARE NEPRIJATELJA: Ovo su karakteristike moćnih Rafala koje je kupila Srbija (FOTO/VIDEO)

Srbija je sa francuskom kompanijom Daso („Dassault Aviation“) u Beogradu potpisala ugovor o nabavci nadzvučnih višenamenskih borbenih aviona Rafal.

Predsednik Srbije kazao je da ugovor iznosi 2,7 milijardi evra za 12 novih letelica.

Ugovor je potpisan prvog dana zvanične državne posete francuskog predsednika Emanuela Makrona Srbiji.

Ugovor je ispred Ministarstva odbrane potpisao ministar odbrane Bratislav Gašić a ispred kompanije Daso njen direktor Erik Trapije.

Velika vest za Srbiju

O potpisivanju ugovora o nabavci Rafala sinoć je prilikom obraćanja sa francuskim kolegom Emanuelom Makronom govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Za nas je velika vest kupovina Rafala. Ugovor je potpisan sa kompletnim pomoćnim logističkim paketom, od rezervsnih motora do svega drugog. Ukupna vrednost ugovora je 2,7 milijardi. 12 potpuno novih aviona biće u vlasništvu Srbije. To je za nas ogromna vest. To će doprimeni značajnom povećanju operatuvnoih sposobnosti naše armije. Potpuno drugačiji pristup. Mi smo srećni što postajemo deo "Rafal kluba". Hvala predsedniku Makronu što je doneo takvu odluku i što nam je omogućio da kupimo nove "Rafale". Iako nije bilo lako. Mi smo i danas sa Erikom od 12 do 2 pregovarali poslednje delove i pasuse ugovora. Ne zna se ko je teži Erik ili Siniša. Nekako sam ja danas uspeo da pomirim interese i srećan sam što smo ovo mogli večeras da potpišemo. Verujem da ćemo imati dobru saradnju naših armija u budućnosti. Ovo je nešto što je na komercijalnom nivou dobro urađeno. Mi ćemo u 2024. i 2025. uplatiti iz budžeta po 15 posto, po 421 milion evra. Pri tome nećemo povećati udeo javnog duga u BDP-u - rekao je Vučić.