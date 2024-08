NABAVKA RAFALA JE KAPITALNI ISKORAK KAKAV NIJE VIĐEN DECENIJAMA! Prvi avion već 2028. godine!

Generalni direktor kompanije "Daso" Erik Trapje otkrio je da će prvi "rafali" u Srbiju stići već za četiri godine. Kako prenosi portal Tango siks, on je pred početak ceremonijalne razmene ugovora za francuske medije izjavio da će srpskom Ratnom vazduhoplovstvu i protivvazduhoplovnoj odbrani prvi "rafal" biti isporučen 2028. godine, a da će svih 12 letelica biti dostavljene dve godine kasnije. Srbija je ugovorila kupovinu devet jednoseda i tri dvoseda. Vojni analitičar Vlade Radulović kaže za Kurir da je nabavka "rafala" u pogledu jačanja našeg ratnog vazduhoplovstva kapitalni iskorak kakav se ne pamti u proteklih nekoliko decenija.

Modernizacija

- Ovo je potvrda nastavka procesa modernizacije Vojske Srbije i razmišljanja na dugoročne staze, u smislu da će na ove platforme, kad stignu u našu zemlju i kad uđu u naše ratno vazduhoplovstvo, moći da se računa sigurno još narednih, pa bar jedno 40 godina. Sklopili smo aranžman za nabavku najsavremenijih aviona u toj kategoriji. Dakle, govorimo o najsavremenijim avionima četvrte i po generacije i po svemu sudeći u varijanti koja će biti dodatno unapređena u odnosu na sadašnju, najsavremeniju varijantu "rafala". Sadašnja varijanta je F3R, a mi ćemo, budući da kupujemo nove platforme koje će s proizvodnih traka izaći u narednih nekoliko godina, dobiti avione s dodatnim unapređenjima, što je varijanta F4R - objašnjava naš sagovornik.

Karakteristike

Radulović naglašava da će "rafali" pojačati celokupnu komponentu Ratnog vazduhoplovstva, budući da sada u segmentu radarskih sistema takođe imamo francuske platforme.

- Nabavili smo nekoliko različitih tipova, TALES radare "graundmaster", koji će dodatno upotpuniti tu sliku. Nisam siguran kakvi su naši ugovori i šta će naši avioni sadržati, ali "rafal" ima jednu veoma važnu karakteristiku - da putem linka-16, to jest preko veze s drugim platformama, u vazduhu sam razmenjuje u realnom vremenu podatke o ciljevima i pretnjama u vazduhu. Dakle, nije mu neophodno, kao za druge avione, navođenje sa zemlje, već sam može da navodi druge svoje avione s kojima se nalazi u misiji, to jest na borbenom zadatku - kaže Radulović.

Vučić: Nemam problem sa tim, što se tiče Hrvata i rafala

Inače, predsednik Aleksandar Vučić komentarisao je danas kritike opozicije i njihovij medija i medija iz regiona koji navode da su "rafali" koje je kupila Srbija duplo skuplji od onih koji je kupila Hrvatska.

- Problem je u tome što ti ljudi svesno rade protiv svoje zemlje. Oni će sve najgore reći i francuskom predsedniku samo da bi zadovoljili svoje partikularne interese. Što se tiče cene aviona, kažu duplo skuplji nego hrvatski. Koliko košta kada kupite najnoviji mercedes, a koliko kada kupite D klasu iz 1967 godine, e to je razlika u ceni. Kupite nove avione, šta ja da objašnjavam. Možda su hteli da kažu da je neko uzeo mito, tako uvek polaze od sebe. Jedino što im je u glavi je koliko bi mogli da stave u svoj džep i polazeći od sebe dolaze do tih zaključaka.

- Nemam problem sa tim, što se tiče Hrvata i rafala. Kada su oni kupovali to je bila lepa vest za region, niko se nije pitao šta će im to. Kad Srbija kupi 12 zapadnih aviona onda je to užas, a u tome učestvuju i naši mediji jer uvek mi moramo da budemo neko ko za nešto mora da se izvinjava. Što da se izvinjavamo? Jer smo platili nešto, uzeli isto što i drugi i svi se pitaju što to Srbija radi, pa šta vas briga. Za razliku od njih znam kad nam ističu resursi. Ko će da nam čuva nemo 2028 da ovo nismo uradili? Svi sve znaju površno kako im se sviđa. Nemam problem sa tim da preuzmem teret nedopadanja, svoj posao sam obavljao časno i odgovorno i to ću nastaviti da radim.