"FRANCUSKA NAM NUDI VIŠE, NEGO ŠTO RUSIJA MOŽE DA PRUŽI U NEKIM OBLASTIMA!" Stručnjaci istakli važnost posete Makrona Srbiji

Poseta francuskog predsednika Emanuela Makrona Srbiji izazvala je brojne reakcije u političkom i medijskom prostoru.

U emisiji "Usijanje" analizirani su rezultati i poruke ove posete, uz goste Dimitrija Milića iz organizacije "Novi treći put," Zorana Vuletića iz Građanskog-demokratskog foruma i Nikolu Perišića, istraživača Centra za društvena istraživanja.

07:35 FRANCUSKA NAM NUDI VIŠE, NEGO ŠTO RUSIJA MOŽE DA PRUŽI! Stručnjaci istakli važnost posete francuskog predsednika Srbiji

Zoran Vuletić se osvrnuo na tvit predsednika Makrona, napisan na ćirilici, u kojem je francuski lider izrazio radost zbog ponovnog dolaska u Srbiju. Vuletić je izjavio:

- Posebno sam se obradovao centralnoj poruci da je Srbiji mesto u Evropskoj uniji i da EU drži širom otvorena vrata za Srbiju. Mislim da nam je i predsednik Francuske, kao jedan od najmoćnijih lidera EU, poručio da od nas zavisi kada ćemo i da li ćemo ući u EU. To je najbolja moguća poruka, jer se ovde vodi kampanja sa svih strana kako nas je EU napustila, kako ne želi da uđemo u EU. To je potpuno pogrešno. Predsednik Makron nam je jasno dao do znanja da je ključ u našim rukama.

foto: Kurir televizija

Vuletić je dalje naglasio da je poseta iz 2024. godine bila više substancijalna, sa konkretnim dogovorima:

- Ako uporedimo ovu posetu sa onom iz 2019. godine, videćemo da je sada fokus bio na konkretnim sporazumima, poput kupovine aviona "Rafal" i saradnje u energetici. Ova poseta je manje bila obeležena retorikom, a više konkretnim koracima koji imaju dugoročne posledice.

Dimitrije Milić iz "Novog trećeg puta" osvrnuo se na širi kontekst Makronovih poseta u proteklih godinu i po dana.

- Ono što možemo videti iz Makronovih poseta Istočnoj Evropi i Centralnoj Aziji jeste obrazac u kojem Francuska pokušava da popuni prostor u regionima gde Rusija gubi uticaj. Slične sporazume koje je potpisao sa Srbijom, Makron je sklapao i sa Moldavijom, Jermenijom, Kazahstanom i Uzbekistanom. Francuska nudi više nego što trenutno Rusija može da pruži u oblastima kao što su energetika, vojska i rudarstvo. Ova poseta Srbiji pokazuje da se Francuska sve više pozicionira kao ključni igrač u regionu - rekao je Milić.

foto: Kurir televizija

Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja naglasio je važnost sporazuma koji su potpisani tokom Makronove posete.

- U javnosti se najviše govori o kupovini aviona "Rafal", ali ne smemo zanemariti teme poput veštačke inteligencije i nuklearne energije, gde Francuska prednjači u Evropi. Ono što je meni bilo najupečatljivije u ovom susretu jeste Makronov odlazak i susret na aerodromu, gde su postavljeni temelji jedne nove ere odnosa između Francuske i Srbije. Ovo nije samo diplomatski čin, već je ovo uspostavljanje nove faze u našim odnosima - izjavio je Perišić.

foto: Kurir televizija

On je dodao da iako lični odnosi predsednika Vučića i Makrona igraju ključnu ulogu, sada je postavljen temelj za dalji razvoj odnosa između dve države i kada oni više ne budu na funkcijama:

- Jasno je da se u diplomatiji vrlo često odnosi razvijaju na osnovu ličnih odnosa lidera, ali ovaj susret postavlja temelje za budućnost koja prevazilazi mandate aktuelnih predsednika.

