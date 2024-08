PALMA: Srbi na Kosovu i Metohiji ostali bez zaštite KFOR–a i EULEKS-a

"Ovo što se dešava na Kosovu i Metohiji pokazuje da su Srbi i severno i južno od Ibra ostali bez zaštite KFOR-a i EULEX-a, a na milost i nemilost Kurtijevim specijalcima proisteklim iz terorističke OVK. KFOR i EULEX žmure i osuđuju, a na terenu se ništa ne menja. Priština svake nedelje hapsi po jednog Srbina, zabranil su upotrebu dinara, zabranili su da se na Kosovo i Metohiju dovozi roba iz centralne Srbije, upali su u srpski market i izbacili srpsku robu i otvorili albanski market, zabranili su rad Pošte Srbije na Kosovu i Metohiji, najavljuju otvaranje centralnog mosta u Kosovskoj Mitrovici za saobraćaj, upali su u sve srpske institucije na severu Kosova i Metohije, zgrade lokalnih samouprava u Leposaviću, Kosovskoj Mitrovici, Zvečanu i Zubinom Potoku, u bolnički krug Kliničko bolničkog centra u Kosovskoj Mitrovici, u prostorije Fonda PIO, u prostorije Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Kosovsko-mitrovičkog upravnog okruga, Centra za socijalni rad, kulturnih ustanova, pored toga grade 200 kuća u severnom delu Kosova i Metohije gde Srbi čine 95 posto stanovništva, kako bi se tu doselili Albanci. I na sve to iz Evropske unije i iz jedne zemlje preko okeana kao i iz država članice Kvinte, a to su Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska, Nemačka i Italija, kažu da „prate situaciju“, da „osuđuju“ i da su „razočarani akcijom Kurtija“, ali sve to ostaje bez ultimatuma Kurtiju, odnosno taj deo međunarodne zajednice mora Kurtiju, koga navodno osuđuju, da kaže „do tada i tada imaš vemena da prestaneš i da se vratiš na početno stanje“. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić svakoga dana vodi tešku diplomatsku borbu sa svetskim liderima, kako bi se zastavilo nasilje nad Srbima na Kosovu i Metohiji. Kosovski Albanci napadaju srpsku policiju u centralnom delu Srbije, tako da nije lako ni ministru unutrašnjih poslova Srbije Ivici Dačiću“, izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.

"Kurti vodi politiku totalnog etničkog čišćenja i istrebljenja do poslednjeg Srbina na Kosovu i Metohiji. I taj film o napadima na Srbe smo već gledali 1996., 1997.,1998. i 1999. godine, a Kurti sada pravi reprizu. I krajnje je vreme da međunarodna zajednica jasno kaže ko je žrtva na Kosovu i Metohiji, a ko vrši nasilje. Saopštenja nisu dovoljna, nasilje nad Srbima može da prekine jedino međunarodna zajednica, pre svega KFOR i EULEX, konkretnim potezima protiv Kurtijeve politike etničkog čišćenja i pre svega kroz primenu Briselskog sporazuma čiji tekst je sastavila Evropska unija i uz poštovanje Rezolucije 1244 Ujedinjenih nacija. I pored toga što Kurti ništa ne poštuje, Srbiji se priprema uvođenje poluviznog režima, što bi značilo da će svi koji putuju morati da menjaju kompletnu dokumentaciju, što će zahtevati određeni trošak. Dokle više ?“, upitao je Dragan Marković Palma.