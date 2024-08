VUČIĆ O ŠOLCOVOJ POSETI SAKSONIJI: Zna da je rudnik litijuma jasan signal nemačkoj industriji da će da ide napred

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je posetu nemačkog kancelara Olafa Šolca pokrajini Saksoniji, gde je planirano iskopavanje litijuma u Altenbergu.

- On ima teške izbore i u finišu kampanje je otišao da otvara radove na rudniku litijuma. Nije imao sukobe i probleme, zna da je to jasan signal nemačkoj industriji da će da ide napred. Nigde nije bilo problema, a mi umesto da se zahvljaujemo bogu što imamo litijum, mi treba da se osećamo kao prokleti jer će nam pojedini ljudi sa što manje znanja i sa teorijama zavere da objašnjavaju kako ćemo da imamo dve glave, tri roga bez činjenica. Nemci su manje površni, odgovorniji a mi ćemo u inat da izaberemo najgori put za nas, ne po prvi put u istoriji. Daću sve od sebe da to ne bude tako, ukoliko budemo imali sve garantije za zdravlje ljudi i punu zaštitu životne sredine. Očekuju me i razgovori sa ljudima iz Rio tinta i neka se pripreme. Važno je da naša zemlja gura napred. Imaćemo pad u poljoprivredi zbog suše, problem je energetika.