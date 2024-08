VAŽNO JE TO ŠTO SU OSUDILI PONAŠANJE KURTIJA: Vučić o Kosovu i Metohiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je danas, između ostalog i najnovija dešavanja na Kosovu i Metohiji i poručio da "ne razume šta je smisao osim želje da se isprovocira Srbija".

- Razgovarao sam sa svima o KiM. Sa Lajčakom je to de fakto jedina tema. Važno je to što su osudili ponašanje Kurtija, što NATO drži svoje pozicije čvrsto što se tiče mosta na Ibru. Ne razumem šta je smisao osim želje da se isprovocira Srbija. Ne razumem krajnji rezultat i smisao koje prištinsko rukovodstvo vidi. Da zauzmete sobu i šta onda? Sve radite na destabilzaciji regiona. Ne vidim da je to mudra politika, ali što bih njih savetovao šta i kako da rade. Mi ćemo da se ponašamo odgovorno. Predstavnici Srpske liste imaju razgovor u Prištini sa predstavnicima Kvinte. Mi ćemo da radimo sa našim narodom, dobijaće svoja primanja kako god, nastavićemo da investiramo, pokušaćemo da čuvamo mir i opstanak našeg naroda na KiM. Ako postoji jedn asitnica koja nije loša, polako ali sigurno ceo svet počinje da razume ko pravi probleme. To je važno za nas, nisam siguran da oni koji su na ovakav način nastavili progon našeg naroda su nešto uspeli da dobiju. Da li to izaziva nervozu kod Srba, onih koji žive na KiM nema sumnje, ali kao što su rekli lideri Srpske liste, i oni moraju da budu trpeljivi i istrajni kao i mi. Moramo da budemo i verujem da ćemo na kraju pronaći rešenja za naš narod.

Podsetimo, zgrade lokalnih samouprava i drugih institucija Vlade Srbije u četiri opštine na severu Kosova i Metohije i dalje su blokirane, a ispred ulaza u njih stacionirana je policija.

U džipovima, naoružani dugim cevima, policajci su ispred sedišta Privremenih opštinskih organa u severnom delu Kosovske Mitrovice, zatim u Leposaviću, od ranije i u Zvečanu i Zubinom Potoku.