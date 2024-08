VUČIĆ O KRITIKAMA IZ REGIONA: Nemam problem sa tim, što se tiče Hrvata i rafala

Predsednik Aleksandar Vučić komentarisao je danas kritike opozicije i njihovih medija i medija iz regiona koji navode da su "rafali" koje je kupila Srbija duplo skuplji od onih koji je kupila Hrvatska.

- Problem je u tome što ti ljudi svesno rade protiv svoje zemlje. Oni će sve najgore reći i francuskom predsedniku samo da bi zadovoljili svoje partikularne interese. Što se tiče cene aviona, kažu duplo skuplji nego hrvatski. Koliko košta kada kupite najnoviji mercedes, a koliko kada kupite D klasu iz 1967 godine, e to je razlika u ceni. Kupite nove avione, šta ja da objašnjavam. Možda su hteli da kažu da je neko uzeo mito, tako uvek polaze od sebe. Jedino što im je u glavi je koliko bi mogli da stave u svoj džep i polazeći od sebe dolaze do tih zaključaka.

- Nemam problem sa tim, što se tiče Hrvata i rafala. Kada su oni kupovali to je bila lepa vest za region, niko se nije pitao šta će im to. Kad Srbija kupi 12 zapadnih aviona onda je to užas, a u tome učestvuju i naši mediji jer uvek mi moramo da budemo neko ko za nešto mora da se izvinjava. Što da se izvinjavamo? Jer smo platili nešto, uzeli isto što i drugi i svi se pitaju što to Srbija radi, pa šta vas briga. Za razliku od njih znam kad nam ističu resursi. Ko će da nam čuva nemo 2028 da ovo nismo uradili? Svi sve znaju površno kako im se sviđa. Nemam problem sa tim da preuzmem teret nedopadanja, svoj posao sam obavljao časno i odgovorno i to ću nastaviti da radim.