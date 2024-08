"PRIZNALI STE KOSOVO PROTIV POVELJE UN, REZOLUCIJE I ZAKONA" Vučić odgovorio Milatoviću: To je razlika između nas!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestovovao je danas na panelu "Pridruživanje Zapadnog Balkana EU" u okviru Globalnog bezbednosnog foruma GLOBSEC 2024 u Pragu, u Češkoj Republici.

Učesnik je bio i crnogorski predsednik Jakov Milatović koji je istakao da se tokom panela može videti koliko se srpski predsednik i on ne slažu, ali da je to legitimna stvar.

- Sada postoji jasan izbor gde želite da idete. Za CG je jasno, ne znam da li je jasno za Srbiju, ali je legitimno imati nejasan stav o tome gde žele da idu. Mislim da Srbija kao najveća ekonomija u regionu je važna. Znate da svi govorimo istim jezikom.Uskladili smo politiku sa EU jer želimo da budemo deo tog kluba. Razuem sve što Aleksandar govori ali bi bilo lakše za sve nas ako bi imali optimistu kao predsednika Srbije umesto pesimistu. Verujem da CG može i hoće postati deo EU tokom mandata Ursule fon der Lajen - rekao je Milatović.

foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Vučić je istakao da ima jasnu poruku evropskom putu.

- Mnogi ljudi iz regiona su insistirali da poruka nije jasna. Ne bi vi bili toliko dobri da ne postoji nevaljala Srbija. Priznali ste nezavisnost Kosova i to je urađeno protiv povelje UN, rezolucije, protiv zakona. Napad na Srbiju je sproveden bez odluke saveza bezbednosti UN, to je razlika između nas. Mi jesmo na putu ka EU i najveći problem za Srbiju je naš odnos sa Prištinom. Niste vi strogi kad je reč o Ukrajini, stvar je samo u ovome, a to je teška tema za nas. Moje pitanje i odgovor je, ako neki misle da bi trebalo da nađemo lakši način da nekome laskamo, kažemo dobro, nemam problema sa time. Videćemo 2028. godine ko je u pravu, ko je pesimista ili optimista, ali svi ovde znate da sam ja u pravu i da se ništa neće dogoditi pre 2030, a tada će biti Ukrajina. Verujem da će ukrajina postati članica EU pre 2030. Realan sam, zašto? Nakon toga verujem da će Srbija, Albanija, Crna Gora i nadamo se, ako Bugari dozvole Makedoniji, verujem da će se i oni pridružiti ali nakon što se Ukrajina pridruži.