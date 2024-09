TOMISLAV MOMIROVIĆ: Građani će proizvode na akciji "Najbolja cena" moći da kupe u preko 2.500 maloprodajnih objekata širom Srbije

Od 1. septembra pa sve do 31. oktobra naši sugrađani će imati priliku da u okviru akcije "Najbolja cena" u preko 2.500 maloprodajnih objekata širom Srbije po najnižoj mogućoj ceni kupuju veliki broj proizvoda koje svakodnevno konzumiramo. Reč je o važnim proizvodima koje čine potrošačku korpu, a ovde govorimo o proizvodima poput sredstava za ličnu higijenu, praška za veš, pelena za bebe, hrane za bebe, sokova, kućne hemije, do svih vrsta namirnica, jaja, sladoleda, voća, povrća, mesa, mesnih i mlečnih prerađevina, jogurta i mleka. Sniženje ovih namirnica će i proseku iznositi blizu 27 odsto, prevedeno na običan rečnik - građanima će u kućnom budžetu ostajati za trećinu više novca u odnosu na raniju kupovinu ovih proizvoda, kaže na početku intervjua za Kurir Tomislav Momirović, ministar unutrašnje i spoljne trgovine.

- Ministarstvo trgovine ima odličnu saradnju s predstavnicima privrede. Mi smo partneri i tako nastupamo, i ovo je važan potez svih učesnika na tržištu i pokazatelj jednog visokog stepena odgovornosti prema građanima. Ovom prilikom želim da zahvalim svima koji učestvuju u akciji "Najbolja cena" - dodaje ministar.

Čime ste se rukovodili kada ste radili na sprovođenju ove akcije, kako ste birali koji proizvodi će njome biti obuhvaćeni?

- Rukovodili smo se isključivo interesom naših građana, roditelja, baka i deka, koje čeka septembar, jer znamo da je reč o mesecu kada imamo najveći udar na kućni budžet. Mesec dana je trajala pažljiva i temeljna priprema akcije na osnovu rezultata i iskustava prošlogodišnje akcije "Bolja cena". Nismo želeli da na bilo koji način narušimo princip tržišne ekonomije i u tome ćemo s našim partnerima, trgovinskim lancima, dobavljačima i proizvođačima, uspeti. Ova akcija dolazi u trenutku kada su mnogi naši građani suočeni s dodatnim troškovima, početkom nove školske godine, pripremom za zimu, radovima u polju i svakodnevnim životnim izazovima, i kao Vlada ne samo da prepoznajemo ove izazove već činimo sve da ih prevaziđemo.

foto: Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine

Koliko će ovom akcijom građani moći da uštede?

- Domaćinstva će moći da uštede od 10.000 do 22.000 dinara u kućnom budžetu. Građani će proizvode na akciji "Najbolja cena" moći da kupe u preko 2.500 maloprodajnih objekata širom Srbije, od Subotice do Medveđe, od Vranja do Loznice. Kako bih slikovito prikazao ozbiljnost akcije i koliko će zaista biti niže cene, navešću neke od proizvoda. Građani će od 1. septembra moći da kupe deterdžent za veš 5,4 kg koji će u proseku biti 44,75 odsto jeftiniji, za dečji šampon od 400 ml biće 34,87 odsto manja cena, sveža ili smrznuta riba će biti 30,65 odsto jeftinija, kilogram pirinča 17,85 odsto, kilogram krompira 27,65 odsto, a kilogram jabuka 28,96 odsto jeftiniji. Cena kilograma crnog luka će biti u proseku 27,67 odsto manja dok će cena tunjevine biti za 48,86 odsto niža u odnosu na cene koje su bile aktuelne u prodavnicama u protekla tri meseca.

Hoće li biti produžetka akcije "Najbolja cena", ali i proizvoda koji će moći da se kupe po nižoj ceni?

- Ovom akcijom pokazujemo brigu pre svega o građanima s najnižim primanjima i pratićemo efekte akcije, održavati redovne sastanke s predstavnicima maloprodajnih lanaca kako bi ova prva dva meseca protekla u najboljem redu. O tome da li će se akcija produžiti ćemo odlučivati nakon prvih rezultata. Veliki broj građana najveći deo svog novca i svojih primanja troši na ono što su osnovne potrepštine i to smo imali na umu kada smo donosili odluke o pokretanju akcije "Najbolja cena". Kako je i predsednik Vučić rekao, ovom akcijom podižemo stopu odgovornosti kod trgovaca, ali pokazujemo i koliko nam je stalo do toga da građani mogu ovaj period prepun različitih troškova da prebrode što lakše.

foto: Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine

Premijer Vučević je nedavno u intervjuu za Kurir televiziju pričao o, kako se tada izrazio, klanu koji dere kožu s naroda i podiže maloprodajne cene, može li se konačno tome i stati na put?

- To je ozbiljno pitanje i nema sumnje da u pojedinim sektorima imamo elemente netržišnog dogovaranja. Jedan od najvažnijih poslova Vlade je da razbija monopole i da omogući fer tržišne uslove i jako pažljivo analiziramo celokupnu situaciju. Zasad ovoliko mogu da kažem.

Predsednik Emanuel Makron bio je u poseti našoj zemlji, koliki je u ekonomskom smislu značaj te posete?

- Poseta francuskog predsednika Emanuela Makrona Srbiji, na poziv predsednika Aleksandra Vučića, u svakom smislu je istorijska. U prethodna tri meseca su u Srbiji bila trojica svetskih lidera, od posete predsednika Kine Si Đinpinga u maju, potom kancelara Olafa Šolca, do dolaska Emanuela Makrona, što najbolje pokazuje kakvo je poštovanje Srbije i predsednika Vučića u svetu. Potpisani sporazumi će doneti dugoročnu korist građanima Srbije, a nabavka 12 potpuno novih "rafala" je izuzetno važna za našu odbranu, suverenitet, ali i pokazatelj jasnog političkog usmerenja Srbije. Francuska je izuzetno važan ekonomski partner Srbije, a o tome svedoči i podatak da 80 odsto ukupnih investicija Francuske u regionu Zapadnog Balkana dolazi upravo u Srbiju. Robna razmena s Francuskom se odvija sa stalnim trendom uvećanja i mi danas u Francuskoj opet imamo iskrenog prijatelja koji pruža podršku Srbiji na putu ka punopravnom članstvu u EU.

O projektu "Jadar" Eksploatacija litijuma je neverovatna šansa za Srbiju Projekat "Jadar" je jedna od najaktuelnijih tema, koji je lično vaš stav o tom pitanju? - Govorio sam pre tri godine, govorim i sada - Vlada mora da pokaže hrabrost kada je reč o projektu "Jadar" i uradi sve da građani Srbije imaju bolji životni standard, veće plate i penzije. Do toga možemo doći ako iskoristimo ovu priliku i napravimo odlučan iskorak kada je reč o približavanju ekonomskom standardu najrazvijenijih država Evrope. Eksploatacija litijuma je neverovatna šansa za Srbiju i mi smo od početne prednosti došli u situaciju da polako gubimo poziciju lidera u ovoj rastućoj industriji 21. veka. Industrija litijuma je industrija budućnosti koja generiše velike plate i mi moramo što pre da jasno ubrzamo procedure i da uz najviše ekološke standarde ostvarimo više milijardi evra prihoda svake godine za naše građane i bolje poslovne šanse za našu decu.

Kurir.rs