"OSEČINA NIJE ZABORAVLJENA" Premijer Vučević: Obišao rekonstruiani vrtić i Sajam šljiva pa poručio da bi voleo da je više dece

OSEČINA - Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević obišao je završne radove na vrtiću "Lane" u Osečini.

Premijer je ovišao i 19. sajam šljiva, veliku manifestaciju u tom kraju Srbije. On je kazao da mu je veliko zadovoljstvo što je u Osečini i naglasio da će uvek imati podršku Vlade Srbije.

- Obišli smo rekostruisani vrtić "Lane" i rešili problem podzemnih voda i normalan boravak dece u vrtiću i pripremanja obroka. Svaki dinar je značajan. Za nas ne postoje manje ili više značajni projekti. Ovi projekti lokalnog značaja menjaju ambijent jednog društva. Osečina nije zaboravljena - rekao je Vučević.

-Nije mi prvi put da dolazim ovde. Uverio sam se da sajam ima kvalitet i dobre ljude i domaćine koji čuvaju našu tradiciju. Čujem od večine ljudi da je šljiva dobro rodila ove godine i da ima slatkoću. Vidim da su zadovoljni i sa sajmom. Drago mi je da pokazujemo da čuvamo Zapadnu Srbiju i njena bogatstva. Osečini želim dobar dalji razvoj, imaće podršku Vlade Srbije. Jedno naselje treba da dobije put. Ono što me plaši je demografska situacija, ali to je situacija u celoj Srbiji. Ovde nema više liste čekanja. Ali, ja bih voleo da ima liste čekanja, jer to znači da nam se rađa više dece, poručio je Vučević.

Kurir.rs/Instagram