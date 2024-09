LJILJANA SMAJLOVIĆ O NABAVCI "RAFALA": Kad čovek vidi koliko su naši dušmani zbog toga nesrećni, to je sigurno dobar posao

Novinarka Ljiljana Smajlović tokom gostovanja na TV Prva prokomentarisala je reakciju predsednika Hrvatske Zorana Milanovića zbog kupovine francuskih "rafala".

- Meni se činilo da je Milanović zapravo dosta korektno reagovao na činjenicu da smo mi kupili te "rafale". I Hrvati su kupili "rafale". Njihovi polovni, naši novi. Što se rafala tiče, ja moram da kažem kad čovek vidi koliko su naši dušmani, razni, i iz raznih zemalja, zbog toga nesrećni, nekako to meni dođe umesto čitanja i analize o tome je l to dobar posao, to mi se čini da je sigurno dobar posao po reakcijama naših neprijatelja - istakla je Ljiljana Smajlović.

Kurir.rs