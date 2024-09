ODGOVORNO: Vučić u prvoj polovini septembra premešta kancelariju u Podrinje ANALITIČARI: Šalje poruku istinske demokratičnosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo će razgovarati sa narodom kako bi čuo koji su to problemi koji ih tište. Sredinom avgusta je četiri sata Vučić razgovarao s građanima Malog Zvornika, odgovarao je na sva pitanja u vezi s potencijalnim rudarenjem litijuma, a zabranjenih tema nije bilo.

Šef države je tom prilikom rekao i da će u septembru sedam dana provesti u Podrinju i obići svako selo u tom kraju. Sagovornici Kurira poručuju da ovaj potez Vučića šalje poruku istinske demokratičnosti, koja bi mogla da bude jedna vrsta uzora.

Naime, Vučić je najavio da očekuje da u prvoj polovini septembra ode u Podrinje i tamo premesti kancelariju predsednika Republike na sedam dana, gde će primati i strane zvaničnike.

- Radiću odande, razgovarati sa narodom - rekao je on.

Više okruga

Predsednik Srbije je nakon nekoliko dana precizirao da će obići opštine iz više okruga i deo Kolubarskog i Zlatiborskog okruga, a da je, kada je reč o iskopavanju litijuma, potrebno da se otvori široka debata.

- Sve podrinjske opštine iz više okruga ću da obiđem. Dakle, obići ću i deo Kolubarskog okruga, obići ću i deo Zlatiborskog okruga, dakle Bajinu Baštu, sve do Kostojevića, Bačevaca i Rogačice. Obići ću i Ljuboviju, naravno, obići ću najveći deo Mačvanskog okruga, možda bez Šapca, ali sva ova druga manja mesta. Dakle, od Koceljeve, Bogatića, Vladimiraca, Malog Zvornika do, razume se, Loznice, Krupnja. Dakle, Rađevinu, Jadar, sve ću da obiđem - rekao je Vučić za RTS.

Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković je, komentarišući najavu predsednika Vučića, istakao da je to potez koji ukazuje na spremnost za komunikaciju te vrste i neposrednu povezanost sa narodom.

- To nisu beg i otuđivanje onih koji nose vlast, već je to približavanje narodu u cilju rešavanja problema kroz dijalog, gde imamo suprotstavljanje mišljenja. Ali razgovor na tu temu u svakom slučaju je jedna vrsta, iz mog ugla viđeno, dobrog poteza, gde se ne dolazi do povećanja tenzija, ne dolazi do izazivanja onih koji suprotno misle, već upravo do jedne zdrave i normalne komunikacije koja bi određena pitanja, jer ima tu više nejasnoća vezanih za celokupan projekat, gde bi se tu usaglašavali i suprotstavljali različiti stavovi, tražilo adekvatno rešenje. I na kraju, mnogo puta je ponovljeno da još nije odlučeno da li će se kopati, jer se prosto ta tema pretresa - naveo je on i dodao da ljudi koji se ne bave politikom mogu da dođu da postave pitanje.

Čvršće veze

- Tako da u svakom slučaju to je dobro, šalje poruku istinske demokratičnosti, koja bi mogla da bude neka vrsta uzora ili kanona kako može na jedan valjan način da se uspostavljaju čvršće veze sa narodom, zbog koga su zapravo ti nosioci vlasti i tu. Iz mog ugla viđeno, to je nešto što je onako, možemo da kažemo stara metoda, ali vaskrsnuta u ovom političkom kontekstu, gde danas to nije baš raširena praksa. Vraćanje politike u narod, približavanje narodu i otvaranje tema kroz zajednički dijalog u cilju traženja najboljih odgovora nešto je što svakako treba pozdraviti - zaključio je profesor.

Podsetimo, predsednik Vučić razgovarao je sredinom avgusta sa građanima Malog Zvornika u sali Skupštine opštine Mali Zvornik. On je tada svim zainteresovanim građanima odgovarao na pitanja, bez zabranjenih tema i bez ikakvih unapred dogovorenih pitanja.

Vučić je tada okupljenim građanima ispred zgrade opštine u Malom Zvorniku rekao da će, ako treba, celo veče i celu noć odgovarati na njihova pitanja i tražio da obezbeđenje pusti unutra svakog ko želi da uđe.

- Došao sam večeras da vas slušam po svakom pitanju, da razgovaramo o svakom selu u Podrinju, Pocerini i Mačvi. Da razgovaramo o svemu što je potrebno da uradimo. Moramo da razgovaramo o problemima i strahovima. Više ja da slušam nego da govorim, ali ću, naravno, uskoro provesti sedam dana u Podrinju da obiđem svako selo, da razgovaram sa svima i da vidimo kako najbrže probleme da rešavamo - poručio je on okupljenim građanima.

