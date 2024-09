ANALITIČARI ZA KURIR: Kurtijev cilj je proterivanje Srba i kontrola nad severom KiM

Situacija na Kosovu i Metohiji i dalje je napeta. Zgrade srpskih institucija na severu KiM i juče su bile blokirane, a da se provokacije i teror nastavljaju, pokazuje i to što su u Severnoj Mitrovici, kao i u Leposaviću, postavljene table prištinskih institucija na zgrade koje je zauzela takozvana kosovska policija. Sagovornici Kurira navode da je cilj premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija proterivanje srpskog naroda s Kosmeta i kontrola nad severom KiM.

Na severu Kosova i Metohije takozvana kosovska policija i juče je bila ispred srpskih institucija. Na objektu u Severnoj Mitrovici u kojem se nalazilo sedište Kosovskomitrovačkog okruga, PIO fond za KiM i Kancelarija za KiM postavljene su tri improvizovane papirne table s nazivima takozvanih kosovskih institucija. U zgradi u kojoj su se do petka nalazile srpske institucije sada će, sudeći po obaveštenjima zalepljenim na zidu, biti nekoliko takozvanih prištinskih ministarstava.

Dok su postavljane improvizovane table, ispred objekta se nalazio jedan policijski džip i nekoliko policajaca, dok je tzv. kosovska policija bila raspoređena i na svim raskrsnicama koje vode do ove zgrade.

I na objektu u Leposaviću, gde su do petka radili Privremeni organ opštine Leposavić, Institut za srpsku kulturu, Saobraćajna škola, i gde se nalaze i kancelarije mnogobrojnih organizacija, juče su privremeno postavljena dva papira na kojima su navedena imena takozvana dva prištinska ministarstva.

Inače, nešto posle devet časova juče ujutru pripadnici italijanskog kontingenta Kfora, karabinijeri, s nekoliko oklopnih vozila i džipova stigli su na most na Ibru, gde su napravili dva kordona. Kasnije tog dana kordon se povukao s mosta na Ibru, ali je ostalo nekoliko karabinijera sa dva blindirana i dva terenska vozila.

NATO je prekjuče saopštio da je veoma razočaran akcijama tzv. kosovske policije na severu KiM koje, kako je rečeno, nisu koordinisane s Kforom, uprkos ponovljenim obećanjima da će to učiniti.

- Potrebna je deeskalacija i puno angažovanje u dijalogu sa EU - napisala je na platformi Iks portparolka NATO Fara Daklala. U saopštenju se navodi i da je Kfor u potpunosti spreman da održi svoj mandat na osnovu Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1244 za sve zajednice na KiM.

Predsednik opštine Štrpce Dalibor Jevtić reagovao je na saopštenje portparolke NATO pitajući ko je odgovoran za dopuštanje instucionalnog nasilja Prištine i raseljavanja Srba sa KiM.

- "Prevari me jednom sram te bilo, prevari me dvaput sram me bilo!" Šta da mislite/kažete kada vas Kurti nekoliko puta prevari? Sramota. Ko je odgovoran za dopuštanje institucionalnog nasilja Prištine i kontinuiranog raseljavanja Srba sa Kosova? - naveo je on na platformi Iks.

Želi punu kontrolu

Diplomata Zoran Milivojević je, komentarišući reakcije stranaca na najnovija dešavanja na KiM, istakao da to nije ništa novo i, kako je dodao, da smo dosad uvek slušali reakcije ovoga tipa da su iznenađeni da nema koordinacije.

foto: Kurir televizija

- Stvari se ponavljaju, ima verbalnih osuda, ima verbalnih pretnji, ali nema konkretnih akcija. Tako da je odgovornost za stanje na terenu upravo na tom delu međunarodne zajednice koja dole ima i mandat i obavezu da štiti bezbednost srpskog naroda i da mu obezbedi normalan život. Toga nema, ja ne verujem ni da će biti - naveo je on i dodao:

- Ovoga puta postoji zaista nezadovoljstvo, pre svega u SAD, Kurtijevom politikom jer ta politika, u stvari, onemogućuje proces traženja političkog rešenja za koji Zapad ima interesa na osnovu dijaloga u kome posreduje Evropska unija. Toga sada nema, Kurtijevom krivicom. Vidi se da su malo podigli taj nivo reakcija, makar verbalnih, i da su oštriji nego dosad u vezi s tim pretnjama. I druga stvar, ovo što sprečavaju da se otvori most pokazuje da ipak razumeju da Kurtijeva politika direktno dovodi u pitanje bezbednost i stabilnost. Tako da ćemo videti šta će dalje biti, ali zasad je to.

Upitan da li će Kurti biti sve opasniji kako bude tekla predizborna kampanja na KiM, Milivojević je istakao da hoće, te da će sprovoditi sve mere i akcije.

- Na redu su sada školstvo i zdravstvo, to su dva segmenta institucija vezanih za državu Srbiju koja su van njegove kontrole. Da li će i tu da zakači, videćemo... Sutra počinje školska godina, pa videćemo. On hoće da do kraja mandata sprovede to što je zamislio - da ostvari punu kontrolu nad severom Kosova i Metohije, pre svega, zaokruži takozvani suverenitet Kosova spajanjem severa, to je njegov cilj, i to će pokušati da sprovede na svaki način silom do kraja mandata - poručio je Milivojević, koji je istakao da će Kurti pokušati da koristi još uvek Bajdenovu administraciju.

- Nije slučajno što je bio na konvenciji Demokratske stranke, koja je na vlasti, bez obzira na to šta oni govorili, on je ipak miljenik te administracije. Pokušaće da učini, dok je ona na vlasti, svašta kako bi isprovocirao Srbiju i intervenciju te administracije, jer on ne zna šta ga čeka ako dođe Tramp - zaključuje diplomata.

Zastrašivanje

Profesor Stevica Deđanski ističe, komentarišući reakciju stranih sila na dešavanja na KiM, da mi ne možemo da se oslonimo ni na koga sem na sebe.

foto: Kurir televizija

- Nekad je zadivljujuće kako čujemo izjave ambasadora Kvinte i predstavnika NATO pakta, koji osude ono što svi znaju da treba da se osudi, što je u stvari katastrofa, proterivanje jednog naroda bukvalno gledamo na svoje oči. Uglavnom se to svodi već godinama na to da se osudi, a Kurti posle toga radi isto što je radio, što pokazuje da to ne radi sam - naveo je on i dodao da je taktika koju Kurti koristi jeste da oteža do maksimuma život Srbima.

- Dok su pokušavali dugim cevima, dobili su jasan odgovor predsednika Srbije da se neće dozvoliti novi "Bljesak" i onda su promenili taktiku. Ovo je ta vrsta taktike, zastrašivanje Srba, zastrašivanje do te mere da više niko nema snage da izdrži tu da živi. Mi ne možemo da se oslonimo ni na koga sem na sebe, tako Srbi moraju da izdrže, Srbija mora da stane iza njih, a da očekujemo neku pomoć od zapadnih zemalja, to se sigurno neće desiti - navodi Deđanski.

Oglašavanje Eparhije raško-prizrenske Osuđujemo paljenje krstova na Ulpijana festu Eparhija raško-prizrenska sa uznemirenjem je primila vest da je ovogodišnji Ulpijana festival u arheološkom parku drevnog rimskog grada Ulpijane pored Gračanice započeo neopaganskim performansom tokom kojeg su zapaljena tri velika krsta. - Ovaj nečastan akt bez presedana predstavlja duboku uvredu za sve hrišćane a posebno za naš narod u većinski srpskoj opštini Gračanica, gde se ovo arheološko nalazište nalazi - saopštila je Eparhija. Kako se ističe u saopštenju, "paljenje krstova podseća nas na strašna vremena paganskih progona hrišćana, ali i sistematsko uništavanje srpskih pravoslavnih svetinja na Kosovu i Metohiji u našem vremenu". - U naletu vandalskih napada kosovskih albanskih ekstremista uništeno je i spaljeno na desetine crkava na kojima su paljeni i rušeni krstovi. Krstovi su lomljeni i na mnogim hrišćanskim grobljima. Paljenje krstova u neposrednoj blizini manastira Gračanice predstavlja uvredu hrišćanske vere i direktnu pretnju - ističu u ovoj eparhiji.

