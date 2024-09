"KURTI PRIZIVA SUKOB SRBIJE I NATO, ŽELI SVOJU MINI OLUJU" Matić o novom teroru Prištine: Postoje dve varijante za odgovor

Nakon posete francuskog predsednika Emaunela Makrona Beogradu predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je svoju diplomatsku misiju i u Pragu učestvovao na Globalnom bezbednosnom forumu GLOBSEC 2024.

Tokom ovog samita Vučić je imao niz značajnih sastanaka sa stranim zvaničnicma sa kojima je razgovarao o važnim temama, uključujući i goruće pitanje za Srbiju - trenutnu situaciju na severu Kosmeta.

Gosti jutarnjeg programa koji su analizirali sastanak našeg predsednika i Miroslava Lajčaka, specijanim izlaslanikom za dijalog Beograda i Prištine, bili su Marko Matić, izvršni direktor Centra za odgovorne medije i prof. dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije.

Tenzije na Kosovu su sve veće, a zgrade srpskih institucija su i dalje pod blokadom, na njima su postavljene table prištinskih ministarstava, most na Ibru drži Kfor, a Matić je odgonetnuo da li Kurti novonastalim provokacijama želi da kompenzuje to što nije mogao da otvori sam most.

- Most je trebalo da bude na simboličkom nivou, dakle kruna Kurtijeve politike pokoravanja severa Kosova sa ciljem proterivanja Srba. On to radi već godinama unazad, a sve sa ciljem da izazove reakciju Srbije, da je uvuče u sukob sa NATO i da na leđima NATO uradi neku mini Oluju na severu Kosova. U njegovoj glavi stoji da on, sa njegovih šovinističkih pozicija, smatra da ako Srba ne bude na Kosovu i Metohiji da Srbija neće imati više interesa da se bori za Kosovo i Metohiju i da će on zakoružiti svoju nezavisnost. Međutim, da se osvrnem na našu perspektivu, mi ne možemo ništa dobro očekivati od naših neprijatelja, mi u osnovi imamo dve mogućnosti kako možemo da odgovorimo na ovo što Kurti radi - započeo je Matić, pa nastavio:

- S jedne strane, imamo nacionalističke krugove u Beogradu koji zameraju vlastima da je previše meka, oni bi da se uđe u otvoren sukob. Doduše, rezultat takvog poteza bi bio kolone traktora i repriza Oluje. Dakle, Srbija ne može da ratuje sa NATO, to nije opcija. S druge strane, imamo poziciju u kojoj se mi nalazimo, odnosno pokušavamo diplomatskim naporima, koliko god je to frustrirajuće, očuvamo mir i stabilnost. To je jedini moguć izbor, moramo da imamo na umu i da smo vojno neutralna država.

Na šampionatu Balkana u džudou u dvorani "Srbija" u Istočnom Sarajevu intonirana je himna tzv. Kosova, a ovu situaciju je komentarisao Miletić:

- Neverovatne stvari i zaista bruka i sramota, to uguravanje veštačke tvorevine Kosovo kao neke legitimne države, a koja nijednim sistemom vrednosti ne zaslužuje da se pomene kao država, je velika bruka tog kolektivnog zapada. Nadam se da je otrežnjenje veće, a nervoza u Prištini će biti sve veća i veća. Mi smo mesec dana do američkih izbora, ne znam da li će promena biti, ali ako bih bude, ogromne promene će slediti i za politiku Kurtija i za sve ono nasilje. Čak iako ne dođe do promene, Srbija će pobediti, za to nema sumnje.

