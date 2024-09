KNEŽEVIĆ O LJUBAVNIM POLITIČKIM AFERAMA I VRATOLOMIJAMA! Abazoviću poručio da je Ron Džeremi političkog života (VIDEO)

Predsednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević na panelu povodom četvorogodišnjice pada DPS Mila Đukanovića, na kome je učestvovao zajedno sa crnogorskim predsednikom Jakovom Milatovićem i bivšim premijerom Crne Gore Dritanom Abazovićem, poručio je Abazoviću da je "Ron Džeremi političkog života" i da jedino sa njim nije bio u koalciji.

Video snimak sa panela gde se Knežević obraća Abazoviću, objavio je Knežević na svom Instagram nalogu.

- A što se tiče gospodina Abazovića i ovih što on kaže političkih ljubavnih afera i vratolomija, mi smo tu mala deca za vas. Vi ste Ron Džeremi političkog života. Nema s kim niste bili. Još samo niste bili sa mnom. Ali, verovatno me čuvate za kraj, kad bude neki nuklearni napad sa Istoka i onda da probate i meni - kazao je Knežević obraćajući se direktno Abazoviću koji se nasmejao zajedno sa Milatovićem.

Lider Demokratske narodne partije Crne Gore je i naveo:

- Tako da, kad govorimo o tim nekim doslednostima i koalicionim i postkoalicionim nastupima, moram da priznam da to što ste vi uspeli, ja mislim da je uspelo samo Ron Džeremiju. Znamo svi o kome se radi. Ali, suštinski sad imate novu ljubav. Koliko će trajati ta ljubav ja mislim do 29. - kazao je Knežević dok je Abazović kroz osmeh precizirao do 29. uveče.

- Tridesetog ujutru će biti neko očijukanje sa nekom drugom, ali ponavljam još jednom, to je politika u Crnoj Gori. Treba da se navikavamo na te standarde. Ja se samo zalažem da u tim nekim vratolomijama upalimo svetlo. Da znamo ko šta radi. Da sad ne prepričavaj jedan vic gde je jedan bio vrlo nezadovoljan što je peti put nešto radio što nije hteo da radi, onda rekao ajde da upalimo svetlo. Ja sam samo da se upali svetlo i da znamo ko je s kim i šta, kako - pojasnio je Knežević.

Kurir.rs