STANO: Potezi Prištine vode u pogoršanje već krhkog stanja

BRISEL - Portparol u Evropskoj komisiji Peter Stano je izjavio da nastavljanje jednostranih poteza vlasti u Prištini vodi većem zaoštravanju već krhkog stanja na Kosovu i ukazao na upozorenje Saveta ministara EU od prošle godine da će takvi postupci imati posledice.

Stano je time odgovorio na pitanje novinara o tome kakve će konkretne korake učiniti Evropska unija da se sučeli s novim udarom kosovske policije na srpske ustanove na severu.

On je rekao da je "stav Evropske unije veoma jasno predočila kancelarije EU u Prištini već u petak, a to je da je to veoma štetan, još jedan neusaglašen jednostrani potez koji ima snagu da pogorša zategnutost i vodi daljem zaoštravanju već krhkog stanja na terenu.

Portparol je ukazao da "Evropska unija stavlja do znanja svoj stav i nezadovoljstvo zbog niza neusaglašenih i jednostranih koraka vlasti u Prištini".

Stano je podsetio na "zaključke Saveta ministara EU iz prošle godine kad su članice Unije veoma jasno predočile da će posledice ;imati ;nesprovodjenje poteza za smanjivanjea zategnutosti".

Zamoljen da kaže da li se posle najavljene posete izaslanika EU Miroslava Lajčaka Prištini očekuje sastanak šefova delegacija u dijalogu Beograd-Priština, portparol je rekao da zasad to ne može da saopšti.

Ali je naveo da je "na stolu mnogo stvari ;koje moraju biti rešene".

