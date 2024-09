ANALITIČARI ZA KURIR: Očigledna sinhronizacija protesta s Kurtijevim izazivanjem krize na KiM, cilj destabilizacija Srbije!

Nije prvi put da se deo opozicije, koja inače već mesecima deluje stihijski, odjedanput prebaci na konkretno delovanje na ulici. Šta uzrokuje ovo naglo buđenje opozicione svesti u određenim trenucima nije teško objasniti, jer su stvari prilično jednostavne i mogle su se sagledati i na protestu koji je u nedelju organizovala Eko straža ispred ispred sedišta RTS.

Isti cilj

Organizatori su saopštili da je protestni skup organizovan u ime njihovih pet aktivista, ali i svih ekoloških aktivista koji su privedeni tokom protesta protiv iskopavanja litijuma. Međutim, interesantno je da je protest, koji je sasvim otvoreno uperen protiv države Srbije i njenih institucija, održan istovremeno kada traje još jedan napad na Srbiju i Srbe na Kosovu i Metohiji u režiji kosovskog premijera Aljbina Kurtija. Ako Kurti ima očigledan cilj da isprovocira reakciju Srbije i izazove sukob, kako razlikovati namere i sredstva koja koristi deo opozicije u situaciji kada insistira da zaobiđe sve institucije i zakone i na ulici obezbedi svoje ciljeve?

Potezi političkih aktera, koji se sakrivaju iza svih protesta protiv litijuma, jasno ukazuju da destabilizacija države Srbije u isto vreme i sa dva različita fronta nije nimalo slučajna. Skup ispred RTS zakazan je u petak, upravo u danu kada je kosovska policija upala u zgrade na severu KiM i ih. Odluka o održavanju ovog skupa doneta je za vreme posete francuskog predsednika Emanulela Makrona Srbiji, jedne od najvažnijih u ovoj godini.

Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković kaže da su opozicione vođe koji uporno organizuju takozvane ekološke proteste u Beogradu i drugim delovima Srbije zapravo politički istomišljenici Kurtija i njegovog režima. On smatra da je sinhronizacija očigledna i da je cilj destabilizacija Srbije.

foto: Kurir televizija

- Iza toga stoji unapred planirana i projektovana ideja da se izvrši destabilizacija. Posebno je indikativno ono što je opozicija ovde najavila, a to je da žele da se dogodi ekonomska destabilizacija, a ona je koren najrazličitijih socijalnih i političkih turbulencija koje su povezane s tom destabilizacijom. Ako se vidi tajming Kurtijevih akcija i ovih ovde, može se lako postaviti pretpostavka da su oni koji finansiraju i jednu i drugu opciju na istom putu i idu ka istom cilju. Kada se sagleda ideja destabilizacije Srbije, onda i ovo što se događa vezano za litijum, kao i sve ono za šta se litijum koristi služi samo kao povod da se postojeća vlast nagrize i dovede u situaciju da ima neuspehe na vlastitoj teritoriji. Odatle taj zajednički imenitelj ovih sinhronizovanih akcija u Beogradu i Prištini - ocenjuje Petričković.

Povezanost

On smatra da je više nego vidljivo da su protesti u Beogradu bleda senka ideje o destabilizaciji.

- Nema kritične mase, i to je njihova nevolja. Jer, da bi došlo do određenih promena koje oni priželjkuju, morala bi da se vidi nekakva socijalna animacija i energija, a ona ne može da ide od tih koji finansiraju, već to mora da ide iz naroda. Kako toga nema, jalovi su svi pokušaji, poput onog u nedelju u Beogradu. A pokušaji na Kosovu i Metohiji, koji takođe idu na destabilizaciju, ostaće na tome, jer imam utisak da će nalogodavci biti faktor koji će to držati pod kontrolom. Očigledno je da u ovom času nikome nije u interesu da to eskalira - objašnjava Petričković.

Nemanja Zavišić iz Centra za društvenu stabilnost uveren je u povezanost Kurtijevih akcija i takozvanih ekoloških protesta.

foto: Kurir tv

- Protest održan u nedelju u organizaciji NVO Eko straža je vređanje inteligencije naroda i igranje sa sopstvenom državom. On se nikako ne može odvojeno posmatrati u odnosu na Kurtijevo izazivanje nove krize na Kosovu i Metohiji. Tu apsolutno postoji simbioza i zajednički interes. Jer i jednima i drugima protivnik je Aleksandar Vučić. Cilj im je isti - srušiti vlast i zaustaviti razvoj Srbije. Ko veruje u slučajnosti u politici, taj je ili naivan ili glup. Stvari su mnogo dublje i zato treba ozbiljnije analizirati povezanost prištinske vlasti i beogradske opozicije, počev od tokova novca, zajedničkih donatora, NVO pokrovitelja, lobista i slično. Bilo bi vrlo zanimljivo da to neko ozbiljno istraži i obavesti javnost o rezultatima. Verujem da bi svašta isplivalo. Tek tada bismo razumeli kako smo došli do toga da opozicija u Beogradu služi kao megafon Prištine i kako to da baš svaki put, kada se Kurti nađe u problemu, ruka spasa mu se pruža od opozicije u Beogradu - kaže Zavišić i dodaje:

- Protest Eko straže održan u nedelju je vređanje inteligencije naroda i igranje sa sopstvenom državom. Oni koji svakodnevno pozivaju na ubistvo predsednika Vučića i na nasilnu promenu vlasti na ulici i maltretiraju građane blokadama auto-puteva i pruga sada kukavički cmizdre međunarodnoj javnosti i organizuju proteste zbog toga što ih policija poziva na saslušanje u vezi s prekršajima i krivičnim delima koja su nesporno učinili. Šta treba tužilaštvo i policija da rade? Je l' za njih ne važe zakoni koji važe za sve ostale građane samo zato što su "aktivisti" i jer su na nečijem platnom spisku?

Politička i ideološka lutanja Evropske vrednosti bacili u blato Protest u nedelju doneo je još jednu potvrdu ideoloških i političkih lutanja organizatora i učesnika ovih skupova koji se održavaju pod parolom zaštite životne sredine. Ma koliko se trudili da se prikažu kao zaštitnici evropskih vrednosti, demonstranti su pokazali da ne haju ni za Evropu ni za one koji je predstavljaju. Ispred zgrade RTS te večeri je raširen transparent na kojem je, između ostalog, pisalo: "Ni grumen rude EU okupatoru!".

Bonus video:

02:37 KURTI KORISTI IZBORE U SAD KAKO BI IZAZVAO NEMIRE Bulatović: Naš narod će doživaljavati užasne pritiske