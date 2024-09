PREMIJER VUČEVIĆ SA BLEDSKOG STRATEŠKOG FORUMA: Posebno me ohrabrilo izlaganje Fon der Lejen o proširenju EU

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da ga je posebno ohrabrilo izlaganje predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lejen na Bledskom strateškom forumu, koja je, kako je ocenio, dobar deo izlaganja posvetila proširenju Evropske unije, pre svega na zemlje Zapadnog Balkana.

"Vrlo jasno je poručila da će komesar za proširenje imati 'ful džob', odnosno posao 24/7, da se bavi proširenjem. Da li je proširenje - prvo Ukrajina, pa Zapadni Balkan ili Ukrajina i Moldavija, pa onda mi, to je sad veliko pitanje", rekao je Vučević, posle učešća na panelu lidera, odnosno predsednika vlada balkanskih zemalja na 19. Bledskom strateškom forum (BSF), koji se održava pod sloganom "Svet paralelnih stvarnosti".

On je to rekao odgovarajući na pitanje da li mu se čini da je strategija proširenja ponovo na agendi EU i istakao da je na Srbiji da radi sve ono što treba da radi u procesu reforme, da sarađuje regionalno i objasnio da postoji više nivoa regionalne saradnje.

"Mi ćemo da radimo naš posao i da štitimo naravno, državne i nacionalne interese Republike Srbije", poručio je premijer.

On je naveo da je u razgovoru na panelu na kome je učestvovao na Bledskom strateškom forumu dominirala tema sukoba u Ukrajini i odnosa prema Rusiji, sukoba u Gazi i odnosa Izraela i Palestine.

"Nema se vremena, nema se prostora, očigledno i dalje, za zemlje Zapadnog Balkana. Taj deo me nije učinio posebno srećnim. I na našem panelu, gde smo učestvovali četvorica predsednika vlada, četvorica premijera - Albanije, domaćina Slovenije, Hrvatske i Srbije, dobar deo pitanja se opet odnosio na odnos sa Rusijom, Ukrajincima, Kinom... Manje smo pričali o evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana", rekao je Vučević za Tanjug.

On je pohvalio organizaciju Foruma i naveo da je na panelu premijer Slovenije Robert Golob govorio korektno i da se više osvrnuo na odnos Izraela i Palestine, a dodao je da je albanski premijer Edi Rama više pričao o Rusima, a hrvatski premijer Andrej Plenković je, kako kaže, govorio i o jednima i o drugima i o - Srbiji.

"Nikada nije dosadno kada imate razgovor sa kolegama iz Hrvatske, podsećanje na to ko je više ili manje kriv tokom devedesetih godina. I svaka prilika se iskoristi sa njihove strane da se nešto kaže protiv Srbije. Ali dobro, to je nešto na šta smo navikli, ne treba to da posebno iznenađuje", rekao je Vučević.

Plenković je na panelu uporedio neophodnost uvođenja sankcija Rusiji sa neophodnošću uvođenja sankcija Saveznoj Republici Jugoslaviji 1992. godine.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lejen istakla je na Forumu da želi jaku Evropu, uključujući Ukrajinu i zemlje Zapadnog Balkana u njoj.

"Lideri zemalja Zapadnog Balkana, treba da budete ponosni. Želimo da naši partneri iz Zapadnog Balkana budu deo Evropske unije. Želim da se naš rad ubrza. Ispišimo istoriju zajedno", navela je der Lajen u svom obraćanju.