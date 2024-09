"SRBIJA NAJNAPADNUTIJA OD STRANE ŠPIJUNA U EVROPI!" Bivši kontraobaveštajac: Pojačane obaveštajne aktivnosti mogu značiti 2 stvari

Nakon informacije da je KFOR pojačano prisutan na mostu na Ibru, kao i da su zgrade srpskih institucija na Kosovu i Metohiji blokirane danima postavlja se pitanje – Kakva je bezbednost Srba na Kosovu?

Na ovu temu u emisiji "Ni 5 ni 6" govorili su Bratislav Dikić, nekadašnji general srpske žandarmerije, Ljubinko Đurović, komandant odbrane Košara, Ljuban Karan, potpukovnik KOS u penziji i Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca u Srbiji.

foto: Kurir televizija

Karan je upozorio na pojačane aktivnosti obaveštajnih službi u Srbiji:

- Treba imati u vidu da su obaveštajne aktivnosti prema Srbiji dostigle nivo aktivnosti bez presedana. Mi smo najnapadnutija država u Evropi trenutno po im obaveštajnim napadima i još gore po tim špijunskim napadima. Pokazuju veliku nervozu ti špijuni, neko ih gura. Nešto ozbiljno predstoji, nekakvi planovi za destabilizaciju Srbije. Da li iznutra ili se planira nekakvo vojno rešenje na Balkanu. Te dve stvari figuriraju, a za obe su potrebni obaveštajni podaci.

foto: Kurir televizija

Dikić je konstatovao da se Srbija diplomatski intenzivno bori za narod na KiM:

- Nas najviše boli što ne možemo da zaštitimo naš narod, a pogotovo našu decu koja dole žive. Srbija pokušava pregovorima po briselskom sporazumu da obezbndei sve građane na KiM, a na naravno pre svega srpski narod. Tenzija na Kosovu i Metohiji je svakodnevna i to traje već nekoliko desetina godina. Srbija je je nemoćna da nešto preduzme što bi narušilo rezoluciju 1244. Mi bismo u tom slučaju bili etiketirani kao agresori.

foto: Kurir televizija

Beriša smatra da je bezbednost dece na KiM ozbiljno ugrožena:

- 15.000 dece nije uopšte beznedno. Ni deca ni roditelji. Kurti radi planski sve kako bi zagorčao život srpskoj zajednici na Kosovu i doveo je do nule. U potpunosti je zamrzao sve odnose sa Beogradom i Briselom i ni jedan korak ne čini kako bi se pokazalo neko svetlo na kraju tunela.

foto: Kurir televizija

Đurović je ističe da aktuelnih događaja na KiM ne bi bilo da je u južnoj srpskoj pokrajni prisutna Vojska Srbije:

- Počelo je premeštanjem problema sa UN u Brisel. Velikom greškom potpisivanja briselskog sporazuma. Pogledajte tu drskost Makrona koji, kada se dešava to faktički, a on to ne spomene nego kaže više se o ohridskom sporazumu ne pregovara, on se primenjuje. Nužno je bilo da svakodnevno država Srbija i sveopšta javnost apeluje na instaliranje 1000 vojnika na KiM još od 1999. Da je tamo samo 200 srpskih vojnika ništa se od ovoga ne bi događalo.

02:44 SRBIJA NAJNAPADNUTIJA OD STRANE ŠPIJUNA U EVROPI! Bivši kontraobaveštajac: Pojačane obaveštajne aktivnosti mogu značiti 2 stvari

