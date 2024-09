ANALITIČARI O STANJU NA KOSOVU I METOHIJI: Prištinske privremene vlasti nastoje da što više obezvlaste Zajednicu srpskih opština

Pripadnici specijalne jedinice kosovske policije upali su u petak posle podne u zgrade Privremenih organa u četiri srpske opštine na severu - u Kosovskoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku, kao i u nekoliko drugih institucija, a od jutros je Srbima zaposlenim u opštinskim upravama Kosovske Mitrovice i Leposavića, tzv.kosovska policija zabranila ulazak u zgrade opština i dolazak na njihova radna mesta.

Zaposleni u Privremenom organu Kosovske Mitrovice poručili su da neće otići dok ne dobiju odgovor zašto im je onemogućeno da rade svoj posao. Jedna od informacija koju su dobili glasi: "Da se po nalogu tužilaštva tzv.Kosova vodi postupak jer su se u ovoj zgradi izdavala falsifikovana dokumenta". Na nekoliko objekata već su postavljene table sa nazivima tzv. kosovskih institucija na albanskom jeziku.

Pomoćnik američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja Džim O'Brajan apelovao je na Kurtija da prekine nekoordinisane akcije koje negativno utiču na partnerstvo sa SAD, a portparol EU Peter Stano pozvao je predstavnike Beograda i Prištine na hitan sastanak zbog kako kaže: "Mnogo nerešenih pitanja".

Aktuelnu situaciju na KiM komentarisali su u emisiji Usijanje na Kurir televiziji Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose, Miroslav Bjegović, profesor bezbednosnih nauka i specijalista za terorizam i organizovani kriminal i Perko Matović iz Centra za nacionalnu politiku.

- Nažalost svedoci smo svih jednostranih poteza koje čini Aljbin Kurti za šta ima očiglednu podršku prvenstveno zemalja Kvinte u kojoj se izdvaja američka administracija. Ono što vidimo je samo deo retorike osude takvih poteza od strane zapadnih zemalja, ali na terenu ne vidimo bilo šta kako bi nasilje prema srpskom stanovništvu bilo zaustavljneno - rekao je Bjegović i dodao:

- Ovo unazad samo govori to da jednostavno prištinska administracija ne želi da postoji išta na Severu što ima predznak srpsko. Nisu ugroženi samo Srbi već i Albanci kojima se isplaćuju sredstva iz budžeta Republike Srbije. Postavlja se pitanje ko će preuzeti te obaveze. Ti potezi ukazuju doslovno da Kurti na ovome neće stati i postavlja se pitanje šta je njegov sledeći korak.

Janjić je konstatovao da je na delu nametanje nove realnosti:

- Imamo novu realnost. Ovo čemu prisustvujemo je jačanje pozicije zagovonika republike Kosovo. Ne samo Kurtija. Kurti ima za to prećutnu i otvorenu podršku opozicije, jer da nije tako, davno bi bili izbori. To je jedno nametanje realnosti. Iz perspektive Zajednice srpskih opština bilo je najbolje ući u dijalog što je i odlučeno 2013. Očigledno, međutim, u tim pregovorima nisu dobro snimljeni rizici sa kojima je Srbija ušla kada je mnogo toga stavila na kartu ZSO dok su ostale stavke ostale po strani.

Matović tvrdi da je u jednom svom radu tokom studiranja predvideo aktuelno ponašanje tzv. kosovske administracije:

- 2017. sam još uvek bio student i tada sam napisao jedan rad. Tada sam zaključio da administracija Albanaca na KiM pod direktnom i prećutnom podrškom SAD i njenih saveznika pokušava da u nekim vremenskom roku, pre nego što bude primorana da prizna ZSO, što više obezvlasti tu ZSO. Oni idu sa tim da što više nadležnosti ZSO obesmisle, kako bi to na kraju bila jedna ljuštura koja će da ima neki grbi ili neku zastavu koja će moći da se okači uz kosovsku zastavu i to je to.

