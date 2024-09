LITIJUM JE RAZVOJNA ŠANSA SRBIJE KOJU NE SMEMO PROPUSTITI Brnabić: Protesti prerasli u proteste protiv nauke i zdravog razuma

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da joj je pitanje iskopavanja litijuma izuzetno važno, ne zbog Rio Tinta, već zbog razvojne šanse Srbije koju, kako je rekla, ne smemo da propustimo.

Ona je u emisiji "Uranak" na K1 televiziji rekla da je svesna da je neki zovu lobistom Rio Tinta, ali da je iskopavanje litijuma razvojna šansa Srbije i da je sve ono što se dešava u vezi protesta protiv litijuma strašno plaši, jer se to pretvorilo u, kako je rekla, borbu protiv struke.

- Ovi protesti prerasli su u proteste protiv nauke i zdravog razuma. I sve to što se dešava me izuzetno plaši, zato što ukoliko mi odustanemo od ovoga, zbog takvih protesta, to znači da će sutra ljudi protestvovati protiv 5G mreže, zato što su govornici na ovim protestima ljudi koji veruju u kemtreils, koji se bore protiv bankarskog sistema, Rotšilda, ili već ne znam ja kojih zlih sila koje rukovode svetom - navela je Brnabićeva.

Kako je rekla, onda neće biti ni biotehnologije, ni BIO4 kampusa, ni veštačke inteligencije.

- Ni svega onoga što smo mi videli u poslednjih 10 godina da Srbiji zaista može da donese i boljitak, i progres, i veće bogatstvo za naše ljude, i povratak mladih ljudi u zemlju - rekla je predsednica Skupštine Srbije.

Kurir.rs/K1/Alo