KURTIJEV APARTHEJD: Analitičari: Priština se, po svemu sudeći, neće zaustaviti dok ne protera sve Srbe sa KiM

Situacija na Kosovu i Metohiji se ne smiruje. Srbi su i juče protestovali ispred zgrade opštine u Kosovskoj Mitrovici, u koju im tzv. kosovska policija od petka ne dozvoljava da uđu na svoja radna mesta. Prostor ispred zgrada ogradili su žutim trakama, a samu zgradu čuvaju naoružani, u pancirima. Prema rečima sagovornika Kurira, ovo stanje je kao aparthejd, a premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti se, po svemu sudeći, neće zaustaviti dok sve Srbe ne protera sa teritorije KiM.

Opsadno

Da je stanje opsadno, ocenio je juče i reporter Kurira opisujući atmosferu na terenu.

foto: Printscreen/Kosovo-online

- U ovom trenutku se nalazim u Bošnjačkoj mahali, ispred prostorija Kancelarije za KiM. Jutros su se zaposleni ponovo okupili protestujući protiv zauzimanja prostorija privremenog organa u opštini Severna Mitrovica. Ono što je posebno zanimljivo jeste da svaki put kad se Srbi okupe tzv. kosovska policija odmah postavlja žute trake, stavlja pancire i naoružava se, ali čim se protest završi, oni se povuku - kazao je reporter Kurir televizije.

Dodaje i da je, iako su protesti zasad mirni, situacija daleko od rešene, te da se okolnosti na terenu možgu promeniti u svakom trenutku.

- Protesti će sigurno biti nastavljeni i narednih dana. Da li će biti radikalizovani, još nemamo odgovor na to pitanje. Čeka se i stav međunarodne zajednice, a pominje se i mogućnost da neko od ambasadora Kvinte poseti severni deo Kosovske Mitrovice u narednim danima. Da li će to nešto promeniti, ostaje da se vidi - konstatovao je on.

Tužni i razočarani

Zaposlena u PO Kosovska Mitrovica Vesna Savić rekla je za Kosovo onlajn da nakon 35 godina rada ne može da dođe do svog radnog mesta, ističući da je ta institucija pružala usluge svim građanima.

foto: Printscreen/Kosovo-online, Kurir televizija

- S kolegama sam danas došla da radim i zaradim. Izdržavam svoje dete od ove plate. Naišla sam na zatvorena vrata. Tužna sam, razočarana. Mi smo bili ovde u službi građana, javni servis, ne samo za Srbe. Dolazili su Albanci iz Prištine, dolazili su iz Lipljana, iz Gnjilana. Overavali su rešenja i regulisali svoje penzije, vadili su srpske lične karte. U svakom trenutku smo bili tu za sve, bez obzira odakle su... Nažalost, posle 35 godina rada nailazim na zatvorena vrata. Uskraćena su deci elementarna prava za ostvarivanje dodatka i materijalne pomoći, uskraćena je ljudima socijalna pomoć. Šta reći... - kazala je ona.

Još jedan od radnika Saša Petrović ukazao je da opštinska uprava postoji od 1945, te da je i tokom ratnih dešavanja radila.

- Svakog dana su ova vrata bila otvorena za sve naše građane, bilo koje nacionalne i verske pripadnosti. Stoga nas ovo sprečavanje našeg rada i uzurpacija naših prostorija još više bole - kazao je Petrović.

Teror

Bivši direktor KBC Kosovska Mitrovica Milan Ivanović za Kurir kaže da je trenutna situacija na Kosovu kao aparthejd za Srbe.

foto: Beta Saša Đorđević

- Ovo je samo nastavak kombinovanog terora nad Srbima, institucionalnog i vaninstitucionalnog. Onemogućavaju Srbima pravo na rad, a u pitanju su stotine ljudi koji su zaposleni u tim institucijama, odnosno hiljade ako bismo gledali i njihove porodice. Jasno je da se ta tortura i pritisak pojačavaju kako bi se izvršilo dalje etničko čišćenje, da pokušaju da sve Srbe oteraju sa teritorije Kosova. Sve je to u cilju bolesne Kurtijeve težnje da napravi čistu "veliku Albaniju", on se služi svim raspoloživim sredstvima kako bi to sproveo, i to iz prećutno odobravanje Evrope i SAD, koji ne preduzimaju ništa konkretno kako bi ga u tome zaustavili - kazao je Ivanović.

On napominje da je situacija veoma teška i praktično neizdrživa.

- Oni nemaju nameru da institucije napuste, već su okačili table sa svojim nazivima institucija i grabe stanove i kuće po severu za Albance. Hoće da promene etničku ravnotežu, posebno u Severnoj Mitrovici, i koncentrisali su sve policijske i bezbednosne snage kako bi to odradili - kazao je on.

Predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun ocenio je da su potezi Kurtija usmereni ka izazivanju incidenata na koje bi odgovorio srpski narod, pa bi to upotrebio kao izgovor za primenu još brutalnije sile. On je za RTS rekao da među srpskim narodom na tom delu teritorije vladaju visoka napetost i neizvesnost, jer ne znaju šta će se dešavati u narednom periodu i kakve će poteze Kurti povlačiti.

foto: Kurir televizija

- EU koristi priču o dijalogu Beograda i Prištine samo da bi opravdala sebe pred javnošću za ono što je popustljiva politika prema Prištini, i ništa ne preduzima. Nivo poverenja u Kfor nije veliki kod srpskog naroda, ali Kfor je jedina sila koja sada može da ga zaštiti. Kfor je taj koji ima silu koju može da upotrebi - kazao je on.

Zoran Milivojević Na smirivanje situacije mogli bi da utiču centri moći... Karijerni diplomata Zoran Milivojević ocenio je da bi na smirivanje situacije na KiM mogli da utiču centri moći, koji jedini imaju mehanizme da deluju na Prištinu. - Odsustvo mera potvrđuje tezu da oni podržavaju ovakvu politiku i da, ako ne dođe do konkretnih mera, to vodi u dalju eskalaciju, odnosno idemo u stanje koje se teško može kontrolisati, i onda je teško da se vratimo u normalno stanje i da se obnovi dijalog - kazao je on za RTS. Istakao je da bez dijaloga nije moguća deeskalacija i da odsustvo mera znači da Aljbin Kurti ima podršku za politiku koju sprovodi. - Kurtijeva politika već traje i ovo je samo jedna u nizu mera u pokušaju da se srpska država i srpski narod odstrane sa KiM - konstatovao je Milivojević.

Preotimanje Nalepili druge table Na zgradi JKP u Zvečanu, koje je u petak zatvoreno u akciji takozvane kosovske policije, postavljen je natpis prištinskih institucija, izvestio je Radio Kontakt plus. Slične table postavljene su tokom vikenda i na objektima srpskih institucija u Severnoj Mitrovici i Leposaviću. U nekadašnju zgradu mitrovičkog okruga i Kancelariju za KiM uselila su se tri takozvana kosovska ministarstva.

Bonus video:

08:07 KURTI POKUŠAVA DA DESTABILIZUJE REGION! Stručnjaci o stanju na KiM: Zapad mora da ga zaustavi, ovo više nema smisla