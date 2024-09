"KURTIJA TRETIRAJU KAO RAZMAŽENO DETE KOME SE SVE TOLERIŠE" Dobrosavljević: Bez uvijanja, mi ovde prisustvujemo etničkom čišćenju

Zaposleni u srpskim institucijama na severu Kosova i Metohije i dalje ne mogu da dođu do svojih radnih mesta, jer ih u tome sprečavaju naoružani pripadnici tzv.kosovske policije.

Više od 30 hiljada ljudi pogođeno je najnovijim talasom zlonamernih i jednostranih poteza Prištine, usmerenim protiv srpskog stanovištva na severu Kosova i Metohije.

Ovim povodom, gosti jutarnjeg programa "Redakcija" bili su predsednik Matice Albanaca u Srbiji Demo Beriša i politički konsultant Vladimir Dobrosavljević

Beriša je analizirao novonastali teror nad Srbima na Kosovu i u kolikoj meri su im ugrožena sva prava.

- Nije u pitanju svega 30.000, tih 30.000 su ljudi koji su na direktnim primanjima socijalnog, odnosno penzijskog i invalidskog osiguranja. Međutim, to je mnogo više, jer od tih primanja, koja su se prelivala preko tog organa, finansiralo se preko 100.000 Srba koji žive na Kosovu, a trebalo bi u ovom trenutku tim ljudima dati podršku, ja bih im preporučio, ako ništa drugo, svaki dan da dođu pred svoje institucije, bez obzira što su izbačeni i da vlada Aljbina Kurtija mora da shvati da Srbi na severu nisu bili teret vladi Kosova, nego su radili svoj posao gde su finansirali i bavili se osnovnim ljudskim pravima, pravo na rad, pravo na život, pravo na školovanje... Znači, sva ljudska prava su njima ugrožena u ovom trenutku. S druge strane, to nije jedna nacionalna institucija koja se bavila isključivo pitanjima Srba, nego se bavila i Albancima, Romima i Bošnjacima, svi oni ljudi koji su svoja prava stekla u vreme kada je funkcionisao platni promet svega - započeo je Beriša, pa nastavio:

07:08 OVAJ POLITIČAR JE DAO VETAR U LEĐA KURTIJU Dobrosavljević: Ugrozili su život Srbima, očekuju da će sami napustiti svoja ognjišta

- U ovom trenutku prisustvujemo jednom klasičnom čišćenju Srba sa Kosova. Tu zdušno su se potrudili i odrađene političke strukture i nevladine ili neformalne organizacije. Tako smo imali priliku da vidimo da se baš u ovom trenutku našlo za shodno da Čanak i Sonja Biserko odu do Prištine i do Kurtija i objasne mu zapravo šta i koji su potezi vlade Republike Srbije, a pritom su potpuno netačne informacije, jer je to dvostruko pitanje koje se pokrenulo, s jedne strane daju vetar u leđa gospodinu Kurtiju da nastavi sa tim svojim sistematskim, planskim aktivnostima do istrebljenja Srba na Kosovu.

Dobrosavljević je pričao o prećutnoj podršci Zapada, s obzirom na to da je teško poverovati da Kurti ignoriše saopštenje Stejt dipartmenta ili Brisela, a da na to Zapad ne povuče konkretne poteze, ako taj njegov teror ne odobrava:

- Imali smo to jednom priliku da vidimo, negde 2022. godine kada su neke male sankcije bile uvedene prema privremenim institucijama u Prištini, ali suštinski, politička elita u Prištini, odnosno privremenim institucijama, je jedna vrsta razmaženog deteta zapadnih saveznika. Dakle, ona je naučena da se toleriše ono što nigde drugde u zapadnom svetu ne bi bilo moguće. Jer mi, zaista, dakle, bez ikakvog uvijanja prisustvujemo jasnom etničkom čišćenju. Prosto, vremena su se okrenula, on ne može da napravi nešto što se dogodilo, u Hrvatskoj, u vreme Oluje. Doduše, ovim što radi zapravo šalje jednu vrlo jasnu poruku, Srbima, preostalim Srbima na Kosovu i Metohiji, treba učiniti život toliko nemogućim, da oni sami odluče da se pokupe i da napuste svoje ognjište i svoje stanove, zemlju, i sve ostalo što poseduju dole. Naravno, zemlje kvinte u svakom trenutku svojim kapacitetima mogu da utiču na odluke privremenih institucija u Prištini. Za sada, kao što rekoh, oni ga i dalje tretiraju kao jednu vrstu razmaženog deteta kome se toleriše.

08:07 KURTI POKUŠAVA DA DESTABILIZUJE REGION! Stručnjaci o stanju na KiM: Zapad mora da ga zaustavi, ovo više nema smisla

