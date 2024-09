GRAĐANI SU NA PRVOM MESTU! BRNABIĆ: Vučiću život i zdravlje građana apsolutni prioritet

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je danas da se predsednik Aleksandar Vučić bukvalno seli u Loznicu na sedam dana i da će svako ko želi da ga vidi i razgovara sa njim morati da ide tamo, uključujući i nju.

Ona je gostujući u jutarnjem programu Prve televizije rekla da danas ide u Loznicu na sastanak sa predsednikom i dodala da je tim gestom samo dokazao da mu je narod na prvom mestu.

- Predsednik se zaista seli u Loznicu na sedam dana. Verujem da ću u narednih nekoliko dana nekoliko puta biti u Loznici, biću i popodne jer imam sastanak sa predsednikom. Tako i bilo koji ambasador, zvaničnik, državnik, privrednik, mora da ide u Loznicu ako želi da razgovara sa predsednikom. Ponosim se što radim uz njega, sa njim, jer takvog čoveka mi nećemo imati bukvalno u narednih 300 godina. On i ovim gestom pokazuje da mu je narod na prvom mestu i da mu je život i zdravlje građana apsolutni prioritet - rekla je predsednica skupštine.

Ona je istakla da kada god u Srbiji nešto treba da se uradi, vlast se suočava sa negativnom kapmanjom, što se vrlo brzo zaboravi i kao primer navela prodaju Sava centra.

- Šta god smo prethodnih deset godina radili, od jedNog dela javnosti i opoozicije smo dobili samo opstrukciju. Nijednom oni nisu rekli dobro, ovo je u redu, sa ovim se slažem. Sa ovim se ne slažem. Primer za to je Sava centar. Nenormalno je da u ovo doba jedan kongresni centar vodi država. Država to ne ume i ne treba da radi, to je potpuno pogrešna upotreba budžetskih sredstava. I mi želimo nešto da uradimo, da promenimo na bolje, prodamo Sava centar ali da bude pod zaštitom države. Investitor je uradio maestralan poosao, uložio 120 miliona evra i vi stesinoć videli da je on ostao isti, nov ali zadržao je svoj prepoznatljiv interijer. A kada se vratimo nekoliko godina unazad – Sava centar ne može da posotji bez države, naprednjačka vlast uništava sve simbole Beograda, zašto to radite... I vi sve vreme to gleate, to vas boli jer znate da radite nešto potpuno drugo. Sinoć svi imaju samo reči hvale za Sava centar, ali se niko ne seti da kaže – izvinite. Ne Aleksandru Vučiću, ne Srpskoj naprednoj stranci, već građanima Srbije. Ista takva stvar dešavala se sa Stelantisom, ista stvar se dešava danas sa litijumom - rekla je predsednica parlamenta.

Ona je dodala da se u Srbiji po prvi put suočavamo sa takvom kampanjom lažnih vesti koje idu i protiv zdravog razuma samo ukoliko su protiv predsednika Vučića.

- Ja sam zapanjena što neki ljudi, ma koliko se ne slagali sa nekim, dozvole sebi da pričaju stvari koje su potpune gluposti. To su ljudi koji su univerzitetski profesori, vi to ne možete da zanemarite. Oni nisu glupi ljudi, oni razumeju sve. Ali da pričaju stvari za koje čitava struka, rudarskogeološka struka, mašinci, tehnolozi, hemičari, koji ih slušaju i pitaju se kako je moguće da se ovako sramote. Ja mislim da je tema litijuma važna, jer će determinisati da li ćemo biti nacija koja će slušati struku, ili ćemo verovati lažnim vestima i da fejk njuz kampanja može da sruši bilo šta. Ta mržnja prema Aleksandru Vučiću više ne zaslepljuje ljude, već ih zaglupljuje. Oni su po svaku cenu protiv Aleksandra Vučića i to je već neka iracionalna mržnja prema svemu što treba da se radi u Republici Srbiji. Ali ta želja predsednika Vučića da ragovara sa narodom i njegova dela najbolje ruše tu kampanju lažnih vesti, više nego bilo koje naše gostovanje u medijima. On ide večeras i kaže narodu da je njihov predsednik, da su ga oni birali da hoće da ih čuje i da zna zašto su zabrinuti, ukoliko su zabrinuti. Ovo je naša zemlja, i niko nije lud da je ugrozi a ponajmanje Aleksandar Vučić koji je toliko toga uradio za nju - zaključila je Brnabić.

Kurir.rs/Novosti

Bonus video:

04:45 BRNABIĆ O LITIJUMU Pitam opoziciju: A što ste vi bili ZA do 2012? Ko je doveo Rio Tinto? Čiji predstavnik je prodao zemlju?