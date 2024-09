POTPREDSEDNIK SRPSKE LISTE DALIBOR JEVTIĆ: Tihi pogrom Srba pred očima međunarodne zajednice sprovodi se iz dana u dan

Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić naveo je danas da kada su upozoravali međunarodnu zajednicu na izjavu Aljbina Kurtija da "polovinu Srba treba uhapsiti, polovinu proterati, Srpska lista će patiti i platiti", i šta Srbima na Kosmetu sprema Kurti, da je dobio odgovor da tu izjavu ne treba pogrešno da tumače .

- Polovinu Srba treba uhapsiti, polovinu proterati. Srpska lista će patiti i platiti, rekao je Aljbin Kurti. Kada smo upravo na ovu izjavu Aljbina Kurtija ukazivali i upozoravali međunarodnu zajednicu šta Kurti sprema Srbima na Kosmetu, govorili su nam da ne treba da je pogrešno tumačimo i da ta ista međunarodna zajednica neće dozvoliti nikakvo proterivanje Srba - napisao je Jevtić na Fejsbuku i nastavio.

- Šta smo imali nakon toga? Od zabrane uvoza srpske robe, uzurpaciju privatne srpske imovine i pravljenja policijskih baza do neosnovanih hapšenja Srba po raznim lažnim optužbama, ranjavanje nekolicine Srba (među njima i dece), maltretiranje na policijskim punktovima, zatim uzurpacije institucija Srba, ukidanja dinara i evo sada pozivanja lidera Srpske liste na policijska saslušanja. U međuvremenu oko 15 odsto do 17 odsto srpskog naroda je napustilo prostor Kosmeta".

Jevtić je podsetio da su na udaru Kurtija bile institucije Srba u Štrpcu, kao i institucije u Gori.

- Takođe ne zaboravljamo višemesečne akcije specijalnih jedinica kosovske policije u Štrpcu, kada su čak u jednoj od tih akcija i pri vršenju običnih kontrola tržišne inspekcije koristili do zuba naoružane specijalce koji su dobrim domaćinima u Štrpcu, trgovcima, upadali u magacine i kuće. Pa i kada su na našu, srspku decu pucali, mi bi smo bili krivi i protiv nas pokrenuli tužbe kako bi nas tužbama ućutkali. Tihi pogrom stanovništva pred očima međunarodne zajednice sprovodi se iz dana u dan. Nakon Pogoroma i nasilja nad Srbima iz marta 2004. godine sada se sprovodi institucionalno nasilje režima u Prištini nad jednim narodom u srcu Evrope. Kakvu zaštitu su Srbi dobili od međunarodne zajednice? Osim deklarativnih osuda konkretnih mera i delovanja u cilju zaštite progona Srba sa Kosmeta nema - istakao je Jevtić.

Kako objašnjava potpredsednik Srpske liste, "deo plana Aljbina Kurtija i njegove etno-nacionalističke politike upere protiv Srba na Kosmetu pored svih navedenih akcija i delovanja jeste i da srpski narod razjedini.

- Zna Kurti da jedinstvo Srba uvek pobeđuje i najveće izazove. Našao je Kurti neke "Srbe" da mu u ovoj politici progona svega srpskog sa Kosmeta budu saučesnici ali i savetnici kako da to uradi što brže i što efikasnije. Misle da će sada nakon svih napada na srpski narod i Srpsku listu, pozivanjem na saslušanje i nekakvu "pravnu odgovornost" lidera Srpske liste zadati poslednji udarac u njihovom krajnjem cilju. Varaju se. Pružamo punu podršku i solidarišemo se našim sunarodnicima na severu Kosmeta. Ovo delovanje i sve akcije režima u Prištini uperene protiv Srba je samo pokazatelj mržnje Kurtija prema srpskom narodu. Mi moramo ostati jedinstveni i odlučni, više puta smo to rekli, bez obzira na sve izazove. Država Srbija, predsednik Vučić, Vlada Srbije i Kancelarija za KiM demokratskim i političkim sredstvima neće dozvoliti novi pogrom Srba, u to sam siguran. Oni koji za sve Kurtijeve etno-nacionalističke akcije napadaju i krive predsednika Vučića suštinski postaju deo Kurtijevog plana i politike jer je deo tog plana i politike upravo da se za sve loše okrivi Srbija, sam srpski narod i Srpska lista. Zato moramo ostati jedinstveni i odlučni, ostaćemo ovde na našem Kosmetu i to će biti najveći poraz Aljbina Kurtija i njegove politike proterivanja svega srpskog sa ovih prostora. Sve ima svoj rok trajanja, pa tako i Kurtijeva politika mržnje - navodi Jevtić.

Ovom prilikom on je pružio i podršku kako naglašava "svojim sunarodnicima i svojim kolegama i braći koje Kurti hapsi i planira da hapsi pružam punu podršku".

- Ovi pozivi koje su im uručili za saslušanje je najveća potvrda da rade ispravnu stvar, da rade u interesu srpskog i nikako na štetu bilo kog drugog naroda. Bili bismo zabrinuti kada bi nas Kurti hvalio kao što hvali neke "Srbe". Nema veće potvrde da smo na strani srpskog naroda od činjenice da smo na stalnom udaru režima u Prištini. Još jednom: Naša sloga biće poraz vragu - završava Jevtić.

